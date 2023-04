«Riportiamo i turisti a Is Arenas» 

Inviata

Narbolia. Fra terra e mare e soprattutto pineta. Due chilometri di costa e 140 ettari di verde che si tuffano nell’azzurro della spiaggia di Is Arenas. Ora il Comune vorrebbe rilanciare e valorizzare questo patrimonio naturalistico. E conta di farlo con le risorse della programmazione territoriale, 200mila euro da utilizzare per la messa in sicurezza della pineta: in corso la progettazione e poi subito i lavori per rendere fruibile questo mare di verde. E ancora, il restauro del Monte granatico e la sistemazione degli impianti sportivi, 400mila euro in totale per le due opere. L’attivazione del Centro anziani, con 650mila euro. Entro aprile, poi, l’approvazione del Puc, che consentirà anche di terminare le opere a Is Arenas.

Is Arenas

Un’immensa pineta finora poco valorizzata. «La nostra idea è sistemare i percorsi, ora disconnessi, e dotare l’area verde di attrezzature in modo da renderla fruibile» spiega il sindaco Gian Giuseppe Vargiu, 57 anni. «Vorremmo attivare una convenzione con Forestas, progetto che piace anche all’assessore regionale all’Ambiente e che vorremmo chiudere entro l’anno». La necessità di rilanciare questo polmone verde deriva anche dalle aspettative disattese «dopo il boom degli anni Novanta con la nascita di strutture ricettive legate all’impianto da golf». Is Arenas si divide in un centinaio di abitazioni immerse nella pineta, la parte alberghiera e quella golfistica, più la foresteria, tutte ricadono in territorio di Narbolia che, inoltre, possiede altri 140 ettari di verde. «A distanza di anni, però, l’impianto golfistico, che pure è sempre frequentato, sembra non decollare come ci si aspettava: forse perché manca un percorso golfistico, che consenta agli atleti di spostarsi». Per questo secondo il sindaco occorre «ripartire con la convenzione che vede Comune, Regione e società Is Arenas per terminare alcune costruzioni lasciate a metà».