«Riporterò i giovani in oratorio» 

Una cosa ci tiene a chiarirla subito. «Io non sono straniero, seu quartesu». Si è presentato così don Euphrem Audrey Hasimana, 40 anni, il nuovo viceparroco della basilica di Sant’Elena, a cui il parroco don Alfredo Fadda ha subito affidato la guida dell’oratorio. Uno dei suoi compiti principali sarà occuparsi dei giovani, ancora un po’ smarriti dopo la morte lo scorso aprile, del diacono Roberto Massa che di quell’oratorio era diventato la guida.

L’entusiasmo

E ci voleva proprio don Euphrem con la sua simpatia e la sua voglia di fare per ridare impulso e vigore a tutte le attività. In città il sacerdote è arrivato lo scorso giugno. Lo ha chiamato l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi per andare a dare un mano in una basilica così grande e piena di attività. In quel momento si trovava a casa sua in Madagascar, e in men che non si dica ha preparato le valigie ed è approdato in basilica. «Qui è tutto bellissimo», dice, «la gente è molto aperta e accogliente. Ci sono tanti giovani, dall’oratorio, agli scout, all’azione cattolica e sarà davvero una bella esperienza stare con tutti loro». Don Alfredo «mi ha accolto con amore, mi ha detto di aiutarlo e di occuparmi soprattutto dei giovani». Il suo entusiasmo è contagioso, «dobbiamo riaccendere il fuoco dell’oratorio. Ho già incontrato gli educatori e gli animatori. Bisogna aprire un nuovo corso, ci sono tante cose da fare, l’oratorio è come una grande famiglia». L’emozione è già tanta per quello che sarà la sua prima festa di Sant’Elena, «me l’hanno raccontata ma viverla sarà tutta un’altra cosa. Adesso dobbiamo prepararci per bene».

La storia

E pensare che a fare il sacerdote all’inizio non ci pensava nemmeno, «quando ero un giovane studente», ricorda, «facevo il chierichetto e i preti della mia parrocchia, che forse avevano visto qualcosa, qualche luce, mi avevano invitato a entrare in seminario minore». È lì che continua il suo corso di studi: «Io stavo bene in seminario e da lì tutto è venuto poi naturale». Prima con l’ordinazione diaconale e poi nel 2018 con quella sacerdotale. «Ricordo che quando dissi a mia mamma che volevo diventare sacerdote, non disse niente per 5 minuti. Credevo fosse spaventata invece poi disse “se è questo che vuoi, segui la tua strada”. Poi qualche hanno dopo anche un mio fratello ha deciso di prendere la stessa mia strada».

Propositi per i prossimi giorni? «Vorrei anche uscire di notte per andare da quei ragazzi che magari si perdono in brutte strade e per far capire loro che si può fare tanto, portarli in oratorio, conoscere i loro sogni». Senza dimenticare, «gli anziani e tutti quelli che fanno parte della comunità, senza dimenticare nessuno».

