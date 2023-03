«Riporteremo la salma a casa per il funerale» 

Angelo e Nicola Pittau avevano lavorato fianco a fianco per vent’anni in quella che è la pizzeria più antica della città, che avevano preso in mano dopo il nonno e il padre. In città a Nicola lo conoscevano quasi tutti. Perché quasi tutti almeno una volta erano entrati per comprare la pizza, all’epoca nel locale in via Marconi proprio davanti al parco Matteotti. E lui con il suo sorriso gentile era sempre lì ad accogliere tutti e a fare quattro chiacchiere.

Non si dà pace Angelo Pittau, titolare della pizzeria “Il vecchio forno” in via Diaz, mentre ricorda sua fratello Nicola, morto domenica nei pressi di Volterra, in uno scontro con un van mentre era in sella alla sua Yhamaha. Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo.

La telefonata che non avrebbero mai voluto ricevere, arriva in una domenica di marzo che sembra quasi estate. «Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Non mi sembra vero, non doveva morire così».

La disperazione

«Ci hanno detto che è morto sul colpo» prosegue Angelo Pittau, «almeno sappiamo che non ha sofferto. Lo scorso gennaio aveva compiuto cinquant’anni, aveva ancora tanta vita davanti».

Emigrato

«Poi aveva deciso di prendere un’altra strada», prosegue Pittau, «ed era partito in Toscana». Il cambio era stato radicale: niente più pizze ma un lavoro prima in una ditta che si occupava di fibra ottica, poi in un’altra azienda come operaio. «Era felice» prosegue il fratello, «si era preso una casa in affitto e si era comprato una macchina e la moto. Il suo sogno adesso era comprarsi una casa, ma non è riuscito a realizzarlo». Nel locale in via Diaz, Angelo Pittau si commuove mentre ricorda il fratello. Ieri mattina in pizzeria sono arrivati in tanti per una parola di conforto o per un semplice saluto. «Aveva questa passione per le moto fin da giovanissimo» dice ancora il fratello, «e già quando era militare aveva avuto un bruttissimo incidente. Anche in quell’occasione era stato uno scontro frontale a Teulada. Si era salvato per miracolo, questa volta invece le cose sono andate diversamente».

Il ritratto

Era un allegrone Nicola, simpatico e sempre con il sorriso sulle labbra. Salire sulla moto lo faceva sentire bene, lo faceva sentire libero. E così ha fatto anche domenica quando ha deciso di partecipare a una gita organizzata dall’associazione motociclistica “Perla del Tirreno” di Viareggio. La sua prima uscita con i nuovi compagni si è trasformata in una tragedia. Nicola Pittau si è scontrato frontalmente con un van che viaggiava nella direzione opposta. «Non si conoscono ancora bene le dinamiche» rivela Angelo, «sono in corso tutti gli accertamenti».

Il funerale in città

Nel frattempo, l’altro fratello è subito partito in Toscana per sbrigare tutte le pratiche per riportare Nicola a casa. «Io andrò domani (oggi ndr), perché lo voglio vedere, non posso non salutarlo. Perché poi quando chiuderanno la bara, è finita». I funerali infatti saranno celebrati in città, quando il feretro farà ritorno a casa.

«Non sarebbe dovuto partire. Sarebbe dovuto restare con noi. Ma ha deciso andare via e purtroppo è finita così. Quando avevamo la pizzeria in via Marconi davanti al parco, lui c’era sempre. Siamo rimasti in quel locale vent’anni e si può immaginare quanti quartesi gli volevano bene», dice sconsolato Angelo. E non è un modo di dire. Perché davvero a Nicola erano affezionati in tanti. Bastava sentire i discorsi ieri mattina, in piazza, nei negozi, dove tutti avevano parole di affetto per questo ragazzo allegro e generoso.

