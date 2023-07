«Riporteremo in alto la Tharros» 

Oristano. Sono trascorsi ben 31 anni dall’ultima partecipazione della Tharros alla Serie D. Una società gloriosa fondata nel 1905, con la sezione calcio avviata dal 1938, che vanta diciassette partecipazioni nella Quarta serie. I tifosi biancorossi sognano di raggiungere nuovamente quel massimo traguardo che non appare più impossibile. «Stiamo cercando di strutturarci al meglio», sostiene il presidente Tonio Mura, dirigente artefice della scalata del Terralba dalla Prima categoria all’Eccellenza con tanto di vittoria della Coppa Italia nel massimo torneo regionale e partecipazione alle fasi nazionali. È stato anche patron del Selargius per tre stagioni in Serie D, conquistando sempre la salvezza. Due anni fa il salto in Eccellenza con la Tharros. «Abbiamo partecipato al bando per la gestione del campo sportivo per i prossimi quindici anni», spiega Mura, «l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione del manto sintetico. L’obiettivo? Disputare un buon campionato e creare le basi per raggiungere la Serie D nei prossimi anni. Ci sono squadre ben attrezzate come Ossese, Calangianus, Tempio, Ossese e Ferrini».

La panchina è stata affidata all’esperto Antonio Prastaro, cui la società ha dato carta bianca per la rosa. Unica trattativa gestita e chiusa dal presidente quella con Andrea Mereu, ex Cosenza, terralbese doc. Il tecnico non ha esitato a dire “si” appena ricevuta la proposta. Il 20 luglio scatta la preparazione. «Sono onorato di intraprendere questo nuovo progetto in una città importante e in un club storico», dice Prastaro, «ringrazio il patron Mura per la fiducia e saluto i tifosi che sono tanti e molto affezionati alla squadra».

Prastaro, è in sella su una società importante. Un peso o uno stimolo?

«Uno stimolo sicuramente. Una bella sfida. Si parte da zero con grande entusiasmo».

Cosa le ha chiesto la società?

«Le intenzioni sono quelle di gettare le basi per un progetto che possa riportare la squadra in categorie più consone al suo blasone. Prevede la valorizzazione del vivaio e l’inserimento di giocatori giovani che possano legarsi al club per più anni».

State allestendo una rosa competitiva e lei in questa fase di mercato ha un ruolo da manager.

«Insieme alla società stiamo facendo interventi mirati per migliorare l’organico sia in termini di qualità che di quantità. A me piace scegliere giocatori che poi si adattino al mio metodo e pensiero di gioco e che abbiano il giusto entusiasmato sul quale si possa lavorare per migliorare le loro doti tecnico-tattiche. Per questo mi occupo direttamente dello scouting».

Dove può arrivare la Tharros nella prossima stagione?

«Questo lo dirà il campo. Sta noi cercare di lavorare per ottenere il massimo».

Che campionato si aspetta?

«L’Eccellenza è un torneo sempre difficile ed equilibrato. Tutte le squadre sono attrezzate e ci sono piazze importanti. Sarà bello e stimolante confrontarsi con tutti».

I tifosi sognano la Serie D, una categoria che manca da trentun anni. Lei che ne pensa?

«È giusto che sognino. Il loro ruolo è fondamentale se si vuole fare il salto. La serie D è anche il mio sogno ma so bene che per arrivarci bisogna lavorare sodo e tutti i progetti devono avere il loro giusto percorso. Come squadra e staff possiamo promettere impegno, sudore e passione e lo faremo al massimo delle nostre forze».

