«Riportatemi a Conca Entosa, voglio dirvi tutto. Se ritorno lì mi verrà in mente ogni cosa»: Emanuele Ragnedda ha lanciato il messaggio ai magistrati, vuole essere sentito di nuovo, questa volta nella casa dove ha ucciso Cinzia Pinna con diversi colpi di pistola. L’uomo, stando a quanto emerge dagli atti delle indagini della pm Noemi Mancini, ha chiesto di partecipare ad un sopralluogo, con gli inquirenti, nella sua tenuta a metà strada tra Palau e Arzachena. Un segnale preciso che apre nuovi scenari, si parla con insistenza di una terza confessione completa che porterebbe dentro l’inchiesta altre persone. Quindi prende corpo l’ipotesi di nuove imminenti iscrizioni nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento.

Nuovi indagati?

Il quadro va delineandosi, anche dal punto di vista formale. Ragnedda è accusato di omicidio volontario aggravato dall’uso di un’arma da fuoco e di occultamento di cadavere (per ora non c’è nessuna contestazione di violenza sessuale). Mentre gli altri soggetti coinvolti, dei quali uno è stato tirato in ballo pesantemente dallo stesso imprenditore di Arzachena, sarebbero venuti a conoscenza del delitto e avrebbero tentato di aiutare l’imprenditore. Un uomo avrebbe dato la sua piena disponibilità, a quanto pare con accoglimento totale da parte di Ragnedda, per eliminare prove e nascondere o distruggere oggetti di Cinzia Pinna. La polizia giudiziaria ha più di un elemento sul presunto responsabile del favoreggiamento, consistito in una serie di incontri avvenuti nella tenuta di Conca Entosa. E sono sotto osservazione (sarebbero già state sentite come persone informate sui fatti) due amiche di Ragnedda, che attualmente non risultano indagate. Stando a indiscrezioni si tratta di una sarda e di una cittadina straniera. I carabinieri, coordinati dal tenente colonnello Nicola Pilia, hanno la prova di incontri di Ragnedda con le due amiche e di condotte anomale (ad esempio dei “sopralluoghi” nella villa di Conca Entosa) seguite all’omicidio. Va detto, però, che nessuno avrebbe avuto un ruolo nel delitto e nello spostamento del cadavere, con un escavatore Kubota, dalla casa dello stazzo al punto dove è stato abbandonato.

Un colpo alla testa

Ieri il medico legale Salvatore Lorenzoni ha iniziato, con una Tac, gli accertamenti sul corpo di Cinzia Pinna. I primi esami (una sorta di autopsia virtuale) avrebbero fornito elementi di riscontro alla ricostruzione di Ragnedda. In particolare, la vittima sarebbe stata colpita alla testa (al volto, per l’esattezza) da almeno un proiettile. Nel corpo non ci sarebbero pallottole, il medico legale dovrà cercare (la Tac prosegue domani) foro di entrata e di uscita. Emanuele Ragnedda ha detto di avere esploso diversi colpi con la sua pistola Glock, e quindi alcuni proiettili potrebbero essere finiti contro un muro (in effetti ci sarebbero conferme). Il difensore di Ragnedda, Luca Montella, ha nominato un suo consulente, il professore cagliaritano (ordinario di Medicina Legale) Ernesto D’Aloja. Il consulente della famiglia Pinna (assistita dai penalisti, Antonella e Nino Cuccureddu) è Francesco Lubinu.

L’entomologo

Giovedì potrebbe essere conferito l’incarico per l’autopsia vera e propria. Stando a indiscrezioni, anche un entomologo forense parteciperà agli accertamenti. Attraverso esami specifici sulla presenza nel cadavere di larve di insetti e altri organismi e un sopralluogo, lo specialista potrebbe essere chiamato a stabilire epoca del decesso ed eventuale spostamento del corpo.

RIPRODUZIONE RISERVATA