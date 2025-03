«Riportate la linea 1 nel Corso» 

Stampace chiede che la linea 1 del Ctm attraversi nuovamente via Caprera per immettersi nel Corso Vittorio Emanuele II, ripristinando quindi anche la fermata all’altezza di via Carloforte. Sono proprio i cittadini del quartiere a volerlo, attraverso un sondaggio pubblicato nel gruppo dei residenti che ha raccolto 80 favorevoli su 227 membri.

«Lo chiedono gli anziani»

«Si tratta di un aiuto soprattutto per le persone di una certa età, le più penalizzate», riferisce il presidente del comitato di quartiere, Adolfo Costa. «Ho già consultato un tecnico del Ctm: pur non essendoci più l’impalcatura all’angolo tra via Caprera e il Corso, per i mezzi più grandi sarebbe impossibile girare in quella curva, per i paletti che ci sono adesso». Non solo: «In via Caprera c’è un cedimento dovuto al passaggio di acqua nel sottosuolo. Per questo motivo il terreno ha ceduto. Ma non penso che sia il problema principale. Spero non siano difficoltà insuperabili. Sulla questione avrò un incontro con l’assessore Marcialis a nome dei cittadini e delle attività produttive, anch’esse favorevoli».

Le richieste

«Per me che abito a Pirri andrebbe benissimo», conferma Giulia Vargiu, che lavora da Taddinanta, all’angolo tra via Caprera e il Corso. «È molto scomodo arrivare fino al Teatro Massimo o in piazza Yenne per prendere il pullman, soprattutto di notte».

«Farebbe piacere a tutti», aggiunge Corrado Dal Cerro, che di fronte alla vecchia fermata ha un negozio di antiquariato. «Sarebbe un ottimo servizio, la zona ne è sguarnita. Questa parte del Corso sta morendo».La palina elettronica però è rimasta attiva: «Per 5-6 anni. L’hanno spenta un mese fa su mia segnalazione, dava anche la frequenza dei bus: la gente si fermava per aspettare il pullman. Dovevo informarli io che la fermata era stata soppressa».

«Certo che deve passare nuovamente da qui», esclama Maria Luisa Putzu. «Io uso molto il pullman, visto che abito proprio qui vicino all’arco di Palabanda. Ho votato anche nel gruppo del comitato».

