Ripetizioni gratuite nella città della crisi 

È già quasi tempo di scrutini per tante famiglie è il momento di aprire il portafogli per pagare le ripetizioni necessarie ai ragazzi per recuperare le materie prima della fine dell’anno. Un bel problema in una zona dove la crisi non consente anche a chi possiede una busta paga di pagare spese extra. Figuriamoci a chi quella busta paga l’ha persa o, peggio ancora, non l’ha mai avuta. A tutte queste famiglie, a Carbonia, viene incontro il mondo del volontariato.

Le lezioni

Da alcune stagioni scolastiche, e quella che volge al termine non fa eccezione, a Carbonia opera presso la Casa del popolo di via Barbagia una piccola equipe di insegnanti che fanno gratuitamente ripetizioni ai ragazzi con problemi in alcune materie. I docenti non hanno l’ambizione di sostituirsi alle istituzioni scolastiche ma sono diventati anche quest’anno un valido supporto per numerosi adolescenti che zoppicano in chimica e fisica, inglese o italiano, storia o geografia. Gli scolari hanno dai 12 ai 16 anni (ma in passato si sono fatti avanti anche maturandi di 17-18 anni). Talora appartengono a famiglia in cui la crisi economica si è fatta e si fa sentire, ma il crescente costo della vita non ha risparmiato nemmeno le famiglie con due stipendi.

Le testimonianze

«Mio figlio segue anche i recuperi scolastici ma spesso il tempo dedicato non è sufficiente – racconta Sonia Garau, mamma di un 14enne che da tempo affronta le ripetizioni – non possiamo permetterci di pagare, e grazie a questo servizio abbiamo trovato anche una sorta di famiglia». Fra i docenti che hanno dato la propria disponibilità e competenza c’è Miriam Mancosu, 32 anni, insegnante di inglese e laurea in Belle Arti: «Sappiamo come si vive la situazione di Carbonia e quanto per i ragazzi non sia per nulla facile: io stessa ho vissuto per diverso tempo in Inghilterra e quando sono tornata ho pensato di contribuire alla mia città in questo modo». Il sistema è giunto al quarto anno di esperienza: «La riprova – analizza Matteo Sestu, docente – che il bisogno esiste: diamo un supporto diretto ma non sistematico perché non possiamo sostituirci alle istituzioni». Nella sede (dove opera anche il panificio sociale, l’associazione Albeschida ed è ricco il cartellone di dibattiti e incontri), non si chiede l’Isee, si aiuta e basta: «I ragazzi che si rivolgono a noi – analizza Francesca Pili, altra docente – hanno spesso talora difficoltà nello studio pomeridiano: il nostro progetto è stato sposato pure da insegnanti in pensione che spesso sanno cosa significhi avere un solo stipendio in casa». Il plauso arriva dal Comune con l’assessore Antonietta Melas: «Le scuole ora hanno budget importanti per i recuperi, e indubbiamente anche gli sforzi dei volontari vanno nella direzione dell’aiuto concreto».

Ma pure le scuole riconoscono i meriti di chi si prodiga per i ragazzi: «So che questo genere di ripetizioni gratuite – afferma Anna Dessì, preside del Beccaria – sono nate quando ancora non erano scattate le attività anti dispersione che da oltre un anno permettono alle scuole di mettere in campo corsi di recupero e di supporto metodologico e psicologico».

RIPRODUZIONE RISERVATA