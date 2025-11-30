Ripetizioni gratis ai bisognosi 

Le ripetizioni a costo zero agli studenti indigenti sono la punta di diamante della solidarietà cittadina. Alcuni insegnanti, iscritti alle associazioni di volontariato di Tortolì, si sono messi a disposizione della comunità per andare incontro alle famiglie bisognose che avrebbero voluto accedere a un servizio essenziale per colmare le lacune didattiche dei figli, ma che sarebbe stato inaccessibile in virtù dei costi. «Situazioni estreme segnalate dai Servizi sociale che sono state risolte grazie alla rete solidale che coinvolge le associazioni di volontariato». Irene Murru è l’assessore comunale ai Servizi sociali. È al corrente dell’emergenza povertà, un fenomeno sociale che però viene contenuto grazie all’operato di un esercito di volontari, attesi da un riconoscimento pubblico: la loro devozione alla solidarietà verrà celebrata in un evento organizzato per venerdì prossimo in Comune.

Rete solidale

In Italia mediamente le famiglie spendono 400 euro all’anno in ripetizioni per i figli. Con budget molto diversi: il 34 per cento arriva a sborsare fino a 2mila euro, la percentuale maggiore (50 per cento) tra i 100 e i 400 euro, il 16 per cento sotto i 100 euro. Sono i dati della ricerca condotta da Skuola.net. Evidente che si tratti di somme inaccessibili per tante famiglie che riescono, con enormi sacrifici, a garantire lo stretto necessario ai figli. Proprio per scavalcare l’ostacolo, la rete solidale di Tortolì si è messa in moto attraverso le figure professionali che compongono le associazioni andando incontro alle famiglie che hanno manifestato l’esigenza.

«Ma la rete solidale - tiene a precisare l’esponente della maggioranza - va incontro anche alle persone anziane, che vivono da sole e hanno semplicemente bisogno di compagnia per fare due passi. In tanti si sono messi a disposizione con grande senso di umanità e come amministrazione sentiamo il dovere di ringraziare le associazioni riconoscendo a ciascun volontario una pergamena per le attività svolte quest’anno: gratificare chi dà il massimo è uno stimolo». Nel prossimo futuro arriverà anche la firma su un protocollo d’intesa con le varie istituzioni (come la Chiesa) su cui verranno formalizzate le varie attività.

Pochi giovani

La nuova sfida è rappresentata da un più ampio coinvolgimento dei giovani nel mondo del volontariato. Il registro istituzionale rivela che a Tortolì c’è un’associazione ogni 300 residenti. Sono 40 i gruppi che abbracciano il volontariato, tra sociale, ambiente e protezione civile. Ma i giovani vocati alla missione sono sempre pochi.

«Dobbiamo sensibilizzare di più i ragazzi. Abbiamo incontrato i dirigenti scolastici e andremo nelle scuole per divulgare l’importanza del volontariato. Gli incontri con i ragazzi - è l’auspicio di Irene Murru - sono inseriti nel futuro protocollo d’intesa».