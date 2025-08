Ripescate venti squadre 

Eccellenza a 16 squadre con l’inserimento di Tortolì e Sant’Elena, finaliste dei playoff in Promozione; Promozione con due gruppi da 18 con le novità di San Giorgio Perfugas, Freccia Parte Montis, Baunese, Thiesi e Vecchio Borgo Sant’Elia; Prima categoria con quattro gironi da 16 (salgono Accademia Sulcitana, Sorso 1930, Macomer Calcio, Villagrande e Supramonte); infine, Seconda categoria formata da otto gruppi ciascuno dei quali comprende 14 società tra le quali Narboliese, Bolotanese, Turritana, FC Gesturi, Calcio Kalagonis, Trinità, Teulada e Turalva.

La delibera

Sono le decisioni prese ieri dal Comitato regionale che, conclusa la riunione del Consiglio direttivo durata due giorni, ha stilato la composizione dei campionati dilettantistici sardi ricorrendo complessivamente a venti ripescaggi e indicato anche le date di inizio dei tornei: il 14 settembre Eccellenza e Promozione, il 28 dello stesso mese Prima e Seconda categoria. Inoltre sono stati pubblicati anche i tabelloni della Coppa Italia di entrambe le categorie.

I tornei

In Eccellenza è andata come previsto, perché dopo la mancata iscrizione del Barisardo e il ripescaggio in Serie D della Cos sono salite Tortolì e Sant’Elena così da portare a 16 il numero di squadre partecipanti. In Promozione si è seguita la strada delle ultime annate, con due gironi (nord e sud) da 18 club anziché da 16 come da iniziali intenti: così ecco la necessità, per pareggiare i conti, di ripescare cinque società.

La volontà per la stagione 2026-27 però è scendere realmente a 32, soglia che il Comitato ritiene necessaria per «garantire una maggiore sostenibilità del sistema e a migliorare l’equilibrio tecnico-competitivo e organizzativo tra le squadre partecipanti». Con la possibilità tuttavia di salire a 34 nel caso alla fine di questo torneo i club aventi diritto a giocare ancora in Promozione fossero 33. Nulla cambia numericamente (gironi e partecipanti) anche in Prima e in Seconda categoria.

Composizione

Ecco le squadre. In Eccellenza: Atletico Uri, Ilvamaddalena, Buddusò, Nuorese, Lanusei, Ossese, Tortolì, Santa Teresa Gallura, Carbonia, Sant’Elena, Calangianus, Taloro, Ferrini, Tempio, Iglesias, Villasimius.

In Promozione: Arborea, Atletico Cagliari, Baunese, Pirri, Cannonau Picchi Jerzu, Castiadas, Cus Cagliari, Freccia Parte Montis, Guspini, Ovodda, Samugheo, Selargius, Terralba, Tharros, Tonara, Uta, Vecchio Borgo Sant’Elia, Villacidrese (girone A); Alghero, Arzachena, Atletico Bono, Bonorva, Bosa, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Ghilarza, Li Punti, Luogosanto, Macomerese, Ozierese, San Giorgio Perfugas, Stintino, Thiesi, Tuttavista, Usinese.

