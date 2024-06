ripescaggio? l’olbia parte in seconda fila 

Ebbene sì: da retrocessa in Serie D, l’Olbia dovrà attenersi alle regole del campionato di Serie D, la cui iscrizione va formalizzata tra l’8 e il 12 luglio. Ma dal momento che arriva dal professionismo, tesserati, contributi del Fondo fine carriera e debiti verso la Figc e le altre Leghe dovranno essere pagati entro il 10.

La Covisoc comunicherà poi entro il 12 luglio al Dipartimento interregionale la posizione debitoria della società che, alla domanda di iscrizione alla Serie D dovrà allegare, oltre alle liberatorie attestanti il pagamento di quanto dovuto fino al 31 maggio a calciatori e allenatori, la fideiussione bancaria di 31mila euro. Pena la non ammissione alla D e l’impossibilità di presentare la domanda di ripescaggio in C, alla quale la Lega Pro aprirà dopo aver vagliato la regolarità delle domande di iscrizione delle aventi diritto, il cui termine scade domani (l’11 per le finaliste dei playoff).

Stando ai precedenti, la deadline per la presentazione della domanda di ripescaggio, che se dovesse andare a buon fine costerà al club gallurese un milione di euro e del cui esito si saprà solo ad agosto, dovrebbe essere il 18 luglio, ma potrebbe essere anticipata. Intanto l’Olbia l'ha preparata, nell’ipotesi che teneva banco fino a qualche giorno fa che tutto dovesse essere fatto entro il 4 giugno, compreso il pagamento degli emolumenti ai tesserati.

A fronte dell’urgenza degli adempimenti burocratico-amministrativi, il progetto tecnico è passato in secondo piano ma il casting per l’allenatore è già iniziato, privilegiando profili che accettino anche la D. I posti liberi per il ripescaggio saranno pochi, e in pole ci sono Milan U23, Recanatese e Siracusa. Così l’Olbia dovrà pensare innanzitutto a costruire una squadra che possa vincere il campionato di D: per aggiustare il tiro in caso di ripescaggio ci sarà tempo.

