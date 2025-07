Ripescaggio? Esperia e Cus ci sperano 

Hanno sfiorato la promozione, perdendo le rispettive finali. Ma per Esperia e Cus Cagliari, il salto nelle categorie superiori potrebbe essere solo rimandato. Per entrambe si profila, sempre più concreta, l’ipotesi di ripescaggio.

Qui Esperia

Pochi giorni dopo la sconfitta in finale contro Pesaro, l’Esperia si sarebbe iscritta con riserva in B Nazionale, proprio nell’ottica di rientrare nelle graduatorie dei ripescaggi. Il Loreto, che aveva battuto l’Esperia in finale, ha rinunciato alla categoria. Assieme ai marchigiani, potrebbe fare un passo indietro anche Nardò, mentre Cassino e Rieti sono sul punto di trasferire i titoli rispettivamente a Terni e Nardò. Tra le formazioni in lista, la Confelici verrebbe dopo Fiorenzuola e Ragusa, che però non sarebbero certe di accettare la promozione in caso di chiamata. Per le certezze bisognerà attendere il consiglio federale del 15 luglio.

Qui Cus Cagliari

Le possibilità di ripescaggio sono ancora maggiori per il Cus Cagliari: lunedì scadrà il termine per le iscrizioni in A2 Femminile. Udine, Abano Terme e Mantova hanno già gettato la spugna, e dopo la sconfitta in finale playoff di Serie B contro Viterbo, le universitarie sarebbero in cima all’elenco delle squadre aventi diritto al salto di categoria.

Torneo a Sa Duchessa

Il 6 e 7 settembre, in contemporanea con il City of Cagliari, il PalaCus ospiterà il Torneo Internazionale Sa Duchessa: in campo ci saranno Dinamo, Partizan, Geas e Schio.



