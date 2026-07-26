Ripescaggi, Ilva all’attacco 

L’Ilvamaddalena comincia oggi il ritiro, a meno di un mese dalle prime partite ufficiali, ma non sa ancora in quale campionato giocherà, se in Serie D o in Eccellenza. Una fase di stallo che sta creando non poche difficoltà alla società isolana, che in queste settimane si è mossa direttamente con la Lega Nazionale Dilettanti per cercare di comprendere meglio la propria posizione e contestare alcuni passaggi sulla graduatoria ripescaggi.

L’unica certezza, a oggi, è che l’organico della prossima Serie D vedrà ai nastri di partenza 162 società e al momento sono in 157: le 152 in regola (fra cui le sarde Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese) più Città di Fasano, Enna, Favara, Melfi e Nardò che hanno fatto ricorso e dovrebbero (ma serve la conferma) aver regolarizzato la propria posizione. Questo significa che ci saranno 5 ripescaggi, ed è qui dove l’Ilva – che stando ai parametri definiti a dicembre 2025 avrebbe 42 punti in graduatoria – entra in gioco.

Il caso

Entro domani la Covisod darà un parere sui ricorsi presentati dai club che non erano risultati a norma lo scorso 10 luglio, alla chiusura delle iscrizioni. Sarà poi il Consiglio Direttivo della Lnd a definire i ripescaggi con gli organici: esistono due graduatorie, una con le squadre provenienti dai playoff nazionali di Eccellenza (dove è presente anche l’Ilva) e una con le retrocesse dalla scorsa Serie D, che vengono alternate fino a raggiungere quota 162 società.

Detto che la Lnd, da qualche anno, non pubblica più le graduatorie ufficiali, l’Ilva contesta alcuni punteggi che la renderebbero quarta fra le squadre di Eccellenza, ossia settima nella lista complessiva. «Abbiamo evidenziato alla Lnd le nostre perplessità», la posizione della società. «Intanto l’interpretazione del comunicato: si parla di “perdenti spareggi promozione” e per noi vanno intese le finaliste, non chi è uscito al primo turno. Ma il problema principale è sui settori giovanili: ci fa perdere molti punti, ma non è un parametro congruo perché non si gareggia ad armi pari, visto che molte categorie che danno punteggio non esistono in Sardegna. La Lnd dovrebbe tenerne conto: se un club sardo fa tutte le categorie giovanili attive nell’Isola non può avere i punti di altre regioni».

Il percorso

Stando alle graduatorie ufficiose, le ripescate potrebbero essere Lascaris, Imolese, Fiorenzuola, Castellanzese e Grassina. L’Ilva, in base alle sue contestazioni, punta a superare quest’ultima e rientrare così in Serie D. Questa sarà la settimana (forse) decisiva.

Dal destino dei maddalenini passa anche quello di tre società dei tornei regionali: Villacidrese, Antiochense e Golfo Aranci, che con il ritorno dell’Ilva in D (o con una defezione qualsiasi nelle categorie superiori) sarebbero inserite in maniera automatica rispettivamente in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

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