“Ripensare la città”, finale della rassegna: spettacoli a Sa Dom’e Farra e all’ex Caserma 

Al via la seconda settimana di “Ripensare la e le città”. Dal centro al litorale, dalla musica al teatro, sono numerose le iniziative proposte dalle associazioni nell’ambito della nuova edizione della rassegna finanziata dal Comune.

Le attività partiranno domani con lo spettacolo Open-mic dell’associazione Arcoiris, a Palazzo Orrù alle 18. Stesso giorno anche per un altro appuntamento di “Impronte”, che a Sa Dom’e Farra alle 21 propone lo spettacolo “Novecento”, di Alessandro Baricco, con Piero Murenu e Juri Orrù.

Il festival si concluderà con la rappresentazione “Senza Zucchero”, sempre della compagnia Artisti Fuori Posto, in programma martedì alle 21.30 all’Ex Caserma di via Roma, con in scena l’attrice Francesca Saba. La mini-rassegna, con accesso gratuito, si pone come obiettivo lo scambio culturale e la valorizzazione delle risorse artistiche e paesaggistiche di Quartu.

Da giovedì, nell’Antica Casa Olla di via Porcu, ecco lo SpettacolArt Jazz Festival, con artisti di fama internazionale e talenti emergenti della scena jazz italiana. Ad aprire la rassegna, il 29 agosto, sarà il Jorge Rossy Vibes trio, composto da Jorge Rossy al vibrafono, Tancredi Emmi al contrabbasso e Bruno Tagliasacchi Masia alla batteria. (g. da.)

