Ripensare gli spazi educativi, meeting internazionale 

Il ripensamento degli spazi educativi, le loro relazioni con l’ambiente circostante e con i territori di appartenenza per migliorare i processi di apprendimento. È il tema centrale della sesta Ils Innovative Learning Spaces “Inside-out schools”, che dal 3 al 10 settembre si svolgerà per la prima volta a Cagliari, nella facoltà di Architettura, dopo le edizioni di Porto Conte e Pula.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari assieme al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari e alla rete nazionale Prin-Prosa - Prototipi di Scuole da Abitare, con il contributo della Regione e della Fondazione di Sardegna.

Studenti anche da Taipei

La scuola, coordinata da Massimo Faiferri, docente del Dicaar, registra la partecipazione di 60 studenti (tra cui quindici provenienti dalla Chinese Culture University di Taipei), docenti e professionisti da tutto il mondo, a generare lo scambio e la condivisione di esperienze e percorsi formativi eterogenei e innescare un dibattito interdisciplinare e internazionale sulla scuola del futuro, per sviluppare idee e proposte progettuali in ottica di ripensamento degli spazi educativi e di rinnovamento dell’organizzazione didattica.

Nel panel di docenti, architetti di fama internazionale come il colombiano Giancarlo Mazzanti, i francesi Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal e il sudafricano Jo Noero. Ma anche Belinda Tato (Harvard University) e Beata Christine Weyland (Università di Bolzano), quest’ultima tra i massimi esperti nel rapporto tra pedagogia, architettura e design. Da segnalare anche la presenza del cileno Sebastian Irarrázaval, prossimo visiting professor presso l’ateneo, e di Wei-Bin Ben Chen (Chinese Culture University of Taipei). Tra i docenti, anche Carlo Atzeni e Silvia Mocci, vincitori del Premio italiano dell’Architettura 2023 con il progetto della chiesa di Santa Chiara a Sini, premiato nella categoria miglior edificio. I focus group, le conferenze e i talk serali aperti al pubblico si terranno infatti nella corte e nelle aule della facoltà di Architettura, in via Corte d’Appello.

Le mostre

A fare da corona, creando un grande laboratorio nella rocca antica della città, tre mostre: “Paesaggi del Sacro”, che sarà inaugurata il 6 settembre alle 18 al Muacc (via Santa Croce 63) e sarà aperta al pubblico fino al 27 ottobre; “Presidi di margine, nuovi spazi per l’apprendimento nell’area Metropolitana di Cagliari”, ospitata nell’Aula Stefano Asili (via Corte d’Appello 48) dal 6 al 21 settembre; “El Equipo Mazzanti, Giocare con le pedagogie”, che aprirà i battenti il 7 settembre alle 20 al Ghetto (Via Santa Croce 18) e sarà visitabile fino al 21 settembre. Culmine della settimana di iniziative, il convegno Inside out schools, in programma il 7 settembre nell’aula magna della facoltà di Ingegneria.

