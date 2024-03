Ripartono le trattative per la tregua, ma la distanza resta 

Tel Aviv. Le speranze per una possibile tregua a Gaza e un nuovo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi ripartono da oggi a Doha. Nella capitale del Qatar si vedranno i mediatori - i padroni di casa, l’Egitto e gli Usa - e su tavoli separati le delegazioni di Israele e quelle di Hamas per la ripresa dei colloqui. La cornice della situazione in cui si tratterà è però segnata da quanto avviene sul campo. Proprio dal fronte dei combattimenti alcuni residenti palestinesi hanno denunciato che un raid israeliano a Nuseirat, nel centro della Striscia, durante la prima sera di Ramadan ha centrato un edificio, uccidendo 36 membri di una stessa famiglia, bambini compresi. Quanto alla situazione umanitaria, nell’enclave sono sbarcati i primi aiuti portati dalla nave spagnola Open Arms.

Perno dei negoziati per un nuovo cessate il fuoco, sul cui esito la cautela è d’obbligo, è la nuova proposta avanzata da Hamas che Israele ha già definito “irrealistica” ma per la quale il premier Benyamin Netanyahu ha tuttavia previsto di inviare una delegazione guidata dal capo del Mossad David Barnea. Quello di Doha è il primo riavvio dei negoziati bloccatisi alla vigilia dell’entrata del mese di Ramadan. L’obiettivo dei mediatori è di arrivare a una tregua lunga, di varie settimane, possibilmente sei. Hamas, secondo indiscrezioni filtrate sui media, ha proposto un accordo in tre fasi: nella prima, verrebbero rilasciati donne, bambini, anziani e malati in ostaggio in cambio di 700-1000 detenuti palestinesi, di cui 100 che scontano l’ergastolo, per la liberazione delle soldatesse israeliane in cattività. Hamas chiede inoltre un cessate il fuoco permanente al termine della prima fase di scambio. Il negoziato di Doha - prima della partenza della delegazione israeliana il suo mandato sarà discusso dai vertici del Paese - dovrà trovare un punto di caduta tra le distanze tra le parti. Le buone notizie arrivano invece sulla consegna degli aiuti alla popolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA