Ripartono le “ronde” contro le discariche 

Continuano le ronde del Comitato di Margine Rosso per cercare di fermare le discariche e scoraggiare gli incivili. Ieri i volontari hanno fatto tappa nelle colline di Pitz’e Serra e nelle zone dei fortini del Simbirizzi. Tra l’erba e le stradine c’era di nuovo un letamaio: plastica, ingombranti, sacchi di indifferenziato e persino un divano. Ma non ci si è dati per vinti e così è iniziata la bonifica del primo tratto.

I volontari avevano anche provveduto a rimuovere cumuli di rifiuti dietro la chiesetta di San Luca. «Tutto questo grazie alla segnalazione di un cittadino» spiega il presidente del Comitato Emanuele Contu, «che ci ha permesso di intervenire prontamente prima che il vento spargesse i rifiuti ovunque».

Le ronde vanno avanti da tempo al grido di “Noi ci siamo… io non ci sto”. Delle vere e proprie passeggiate ecologiche di controllo «per scoraggiare gli incivili» ma non solo. «Il panorama sul golfo è mozzafiato», spiega Contu, «le piccole collinette sono ideale per i bikers, il lago del Simbirizzi è uno spettacolo al tramonto con la sua chiesetta campestre. Senza dimenticare i fortini, un pezzo della nostra storia, monumenti a cielo aperto che raccontano i tempi dei nostri nonni».

