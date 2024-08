Ripartono le fiamme tra le sugherete: disastro ambientale 

Le fiamme sono ripartite anche ieri sera, la battaglia contro il fuoco nelle sugherete di Sigara e sotto le prime case di Calangianus dura ormai da 72 ore. Un disastro ambientale (si parla di quasi duecento ettari di bosco in cenere) voluto e cercato da settimane in una zona al confine dei territori di Luras e Calangianus. È il primo angosciante dato delle indagini del Corpo Forestale. Chi ha causato l’incendio ha cercato di appiccarlo per diversi giorni, sempre negli stessi punti, sotto la Provinciale 136 (la Tempio Olbia). Alla fine l’operazione è riuscita e non è escluso che le riaccensioni siano dovute non solo alla bonifica parziale (all’apparato antincendio regionale mancano uomini e mezzi), ma alla presenze di numerosi inneschi lasciati sul terreno.

Il personale dell’Ispettorato forestale di Tempio sta acquisendo filmati e sentendo persone, le indagini non sono semplici ma l’insistenza folle degli incendiari potrebbe avere lasciato tracce utili per l’inchiesta. Nella notte tra venerdì e sabato le riaccensioni sono state numerose intorno all’abitato di Calangianus. Il fuoco ha interessato anche il territorio di Luras. Nelle primissime ore di ieri tante persone si sono riversate sulla Sp 136 per osservare da vicino l’evolversi della situazione. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sassari (cinque squadre provenienti da diversi presidi della Gallura) hanno operato con una quindicina di mezzi per tutta la notte. All’alba e per l’intera giornata hanno sono ripresi i lanci di bonifica dei Canadair. Le fiamme hanno danneggiato diverse aziende agricole. Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri ha annunciato la dichiarazione dello stato di calamità.

RIPRODUZIONE RISERVATA