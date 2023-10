Ripartono le attività della ludoteca comunale 

Un servizio prezioso per le famiglie, uno spazio importante per i pomeriggi dei bambini che nel doposcuola saranno impegnati in diverse attività: archiviata l’esperienza estiva, a Portoscuso sta per tornare la ludoteca invernale. Il servizio comunale è rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni , anche quest’anno le attività della ludoteca si svolgeranno nei locali della scuola elementare di via Nuoro: la partenza del servizio è stata fissata per il 23 ottobre. I giorni di attività della ludoteca saranno lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19 e il sabato mattina dalle 9 alle 12. Per le iscrizioni dei bambini, gli interessati potranno rivolgersi nella sede di via Nuoro, presso le scuole elementari. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA