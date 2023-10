Ripartono i viaggi culturali per gli anziani del paese 

Come ogni anno il Comune di Portoscuso organizza il soggiorno socio-culturale dedicato agli anziani del paese. Una settimana in un luogo della Penisola per vedere posti nuovi, stare insieme e socializzare. Quest’anno la scelta è ricaduta sulla Toscana, tra Firenze, Pisa, Siena, Montepulciano, San Gimignano e Volterra, nel periodo dal 7 al 13 novembre. Potrà esserci un massimo di cinquanta partecipanti, ciascuno viaggiatore contribuirà al soggiorno in base alla propria situazione Isee. I moduli per iscriversi al soggiorno socio-culturale in Toscana sono disponibili presso l’ufficio dei Servizi sociali in Comune, i termini per le domande scadono il 20 ottobre. (a. pa.)

