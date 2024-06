«Ripartono i servizi attorno agli scavi di Nora» 

Torna in attività dopo due anni di chiusura il bar ristorante Is Cumbessias di Nora. Il Comune, proprietario del locale che si trova davanti alla chiesetta di sant’Efisio, l’ha affidato a un privato, che investirà per la ristrutturazione oltre mezzo milione di euro. Il progetto vincitore della gara d’appalto è stato quello presentato dalla società Machrì, che ha offerto il 20 per cento in più rispetto alla base d’asta: il gestore verserà nelle casse del Comune un canone annuo di 36mila euro per i prossimi 12 anni.

Il piano

La riqualificazione de Is Cumbessias prevede lavori edili per 352mila euro, e l’investimento di 184mila euro per l’acquisto di arredi, allestimenti e attrezzature. Dopo l’affidamento lo scorso mese dell’immobile che si trova in prossimità degli scavi di Nora, il Comune completa così il quadro delle assegnazioni dei propri locali nell’area turistica per eccellenza di Pula, con l’obiettivo di offrire quei servizi mancati la scorsa estate ai tanti frequentatori della zona. Il sindaco, Walter Cabasino, illustra il programma della ristrutturazione che cambierà il volto del bar ristorante gestito per decenni dalla famiglia Pirinu: «I lavori prevedono la realizzazione di una nuova sala ristorante, uno spazio all’aperto destinato alla zona bistrot e nuovi spazi a disposizione del bar-gelateria. Verrà inoltre posizionata una pergola per sfruttare meglio l’area del prato, ed è prevista un copertura di ombrelloni: nell’accordo è prevista anche la ristrutturazione dei bagni pubblici che si trovano di fronte alla chiesetta». Is Cumbessias resterà aperto per dieci mesi all’anno, e dovrebbe dare il via all’attività già nelle prossime settimane: i lavori di riqualificazione cominceranno subito dopo l’estate.

Municipio

«Con la concessione del locale Is Cumbessias perseguiamo l’obiettivo di potenziare i servizi del nostro lungomare, e renderlo sempre più attrattivo - prosegue Cabasino - all’imprenditore che si è aggiudicato la concessione vanno le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale». Soddisfatta del risultato anche l’assessora al Turismo, Donatella Fa: «L’apertura de Is Cumbessias contribuisce ad aumentare e diversificare l’offerta di un area di grande importanza e pregio, mettendo a disposizione una serie di servizi alle tante persone che quotidianamente raggiungono Nora per godere delle sue bellezze storiche, archeologiche e naturalistiche». Dai banchi della minoranza, Ilaria Collu, capogruppo di Siamo Pula, auspica un’apertura a stretto giro del locale che si affaccia sulla chiesetta: «Ci auguriamo che i tempi siano rispettati perché, allo stato attuale, a Nora non ci sono altri servizi, visto che lo stabilimento balneare quest’anno non aprirà, e l’altro locale assegnato dal Comune non è ancora entrato in funzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA