Ripartono i mutui, la spinta dagli Usa  

Più facile ottenere un mutuo in Italia, nonostante il prezzo delle case sia aumentato, il mercato si è rimesso in moto, anche spinto dalle notizie che arrivano da Oltreoceano.

«La Federal Reserve deve tagliare i tassi d’interesse». La richiesta, piuttosto esplicita, è stata del segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent. Per Bessent – intervistato da Bloomberg – il benchmark della banca centrale dovrebbe essere inferiore di almeno 1,5 punti percentuali rispetto a quello attuale. «Penso che potremmo procedere con una serie di tagli dei tassi, a partire da un taglio di 50 punti base a settembre», ha detto Bessent, aggiungendo che i tassi «dovrebbero essere inferiori di 150, 175 punti base».

Negli Stati Uniti

La Fed ha finora mantenuto i tassi, nel 2025, al 4,25%-4,5%. Bessent ha ribadito la sua opinione che, se i funzionari fossero stati a conoscenza dei dati, rivisti, sul mercato del lavoro, pubblicati due giorni dopo l'ultima riunione, avrebbero potuto tagliare i tassi. Tassi che, secondo il segretario avrebbero potuto essere tagliati forse già a giugno.

I finanziamenti

In deciso rialzo le richieste totali dei mutui, negli Stati Uniti. Secondo i dati della Mortgage Bankers Association, le richieste totali sono aumentate del 10,9%, la scorsa settimana, con il tasso d'interesse medio su un mutuo fisso a 30 anni passato dal 6,77% della settimana precedente al 6,67%. Le domande per rifinanziare un mutuo per la casa, le più suscettibili di cambiamenti settimanali dovuti ai tassi, sono aumentate del 23% in una settimana, restando in aumento dell'8% rispetto a un anno prima. Le domande di mutui per l'acquisto di una casa sono aumentate dell'1% rispetto a una settimana prima e del 17% rispetto a un anno prima.

In Europa

E a settembre i riflettori dei mercati si accenderanno anche su Francoforte, dove l’11 è già fissato un appuntamento del Consiglio direttivo della Bce. È un momento attesissimo, in cui – come riporta Qui Finanza – si cercherà di mettere chiarezza sul costo del denaro, fermo dalla riunione di luglio. Il costo potrebbe restare stabile ancora a lungo, forse fino a fine 2025 – dice Bloomberg. I vertici della Banca centrale europea avevano d’altronde già confermato che l’orientamento di politica monetaria sarà deciso di volta in volta, sulla base dell’analisi puntuale dei dati economici e finanziari più recenti.

L’indagine di Bankitalia

Intanto i prezzi delle case in Italia sono cresciuti nel secondo trimestre anche se si registra un rallentamento nella tendenza rispetto al primo trimestre. Emerge dall'indagine della Banca d'Italia presso un campione di agenti immobiliari. In aumento anche i canoni di affitto. Nel dettaglio, per quanto riguarda le compravendite, lo sconto medio rispetto alle richieste iniziali dei venditori e i tempi di vendita hanno registrato un lieve aumento, pur mantenendosi su livelli prossimi ai minimi storici dall'inizio della rilevazione. La domanda di abitazioni resta solida, nota la Banca d'Italia, con un lieve incremento dei potenziali acquirenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

