Ripartono i lavori per il nuovo asilo hi-tech in via Tortolì 

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di via Tortolì, fortemente voluta dall’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. I fondi, due milioni di euro, per la nuova struttura arrivano dal Pnrr e questa sarà in grado di ospitare circa cento bambini nelle quattro grandi aule colorate che si affacciano direttamente sul giardino.

«I tempi richiesti dall’Europa verranno ampiamente rispettati, dopo la pausa estiva i lavori sono ripresi a pieno ritmo», assicura Caredda, «l’obiettivo è rendere fruibile e funzionale ogni spazio, ma la scuola non è stata pensata come un semplice contenitore ma come luogo esperienziale e di crescita, in cui anche la conformazione e la disposizione degli spazi diventa occasione di apprendimento e scoperta»,

Efficientamento energetico e sostenibilità sono le parole d’ordine e partendo da queste, l’edificio verrà articolato per blocchi: le aule diventano delle vere e proprie “case” ben riconoscibili e identificabili dai bambini. Le aree dedicate ai servizi, saranno dei blocchi colorati, raccolti sotto una grande copertura piana. Mentre al centro l’agorà, lo spazio comune, permetterà di svolgere le attività insieme. «Una volta terminata l’opera, la scuola di via Monte Spada, che da quando è stata chiusa in quella dell’infanzia in via Biserta, ospita i bambini tra i 3 e i 5 anni, sarà dedicata esclusivamente alla primaria», aggiunge l’esponente della Giunta Pisu, «l’accesso pedonale sarà da via Tortolì attraverso un percorso in piano e pavimentato che, attraversando il portico e la piccola corte interna, porta direttamente all’ingresso».

Una prima area è destinata all’accoglienza dei bambini con una stanza area appositamente arredata, su cui si affaccia uno spazio destinato al personale scolastico. Al centro ci sarà un piccolo deposito, mentre la parte finale del blocco è occupata dalla sala docenti. Dalla parte opposta rispetto all’ingresso nasce la mensa, una grande sala in grado di ospitare tutti i bambini in unico turno. Ogni aula avrà un lato completamente in vetro che permetterà di ampliare lo spazio didattico all’esterno sfruttando il giardino di pertinenza come vero e proprio luogo didattico all’aperto durante buona parte dell’anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA