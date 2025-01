Ripartono i lavori nella chiesa 

Stavolta sembra la volta buona. E la presenza dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, ieri, alla affollatissima messa alle 18 è una testimonianza. Dopo vari stop and go legati a lungaggini burocratiche, ritrovamenti archeologici, appalti, subappalti e Covid, martedì ripartono i lavori di restauro nella chiesa di Sant’Avendrace che da cinque anni tengono in ostaggio la chiesa impedendo a un quartiere di settemila persone di contare su un punto di riferimento non solo religioso ma anche sociale grazie al lavoro che la parrocchia fa con i giovani, gli anziani, le famiglie. «Adesso finalmente ripartono», conferma il parroco don Alessandro Simula. «I lavori sarebbero dovuti terminare in due anni e invece per lungaggini burocratiche sono ancora da completare. Stavolta, pare, che ci siamo», aggiunge. «La chiesa è simbolo di identità», dice Baturi. «È un punto di riferimento per il quartiere, il luogo di incontro delle famiglie, dei bambini, uno spazio di aggregazione. Speriamo che Sant’Avendrace abbia presto di nuovo la sua chiesa.

La vicenda

Dal 2019, da quando cioè il Comune ha avviato i lavori (costo complessivo quasi 1,5 milioni di euro) le celebrazioni liturgiche sono state trasferite nel teatro-salone di via Volturno e questo ha paralizzato tutte le attività: l’oratorio, gli incontri con i parrocchiani, i battesimi, i matrimoni, i funerali. «In questi anni non è stato compreso che la ricaduta per la mancanza della parrocchia non era solo sul piano religioso, che ci ha costretto a tenere messa nel salone che può ospitare al massimo 150 fedeli, ma sul piano sociale», ribadisce don incontro delle famiglie, Alessandro. «La nostra indignazione è per non aver potuto usufruire in tutti questi anni della casa della comunità. Non ce l’abbiamo col Comune né con la la Soprintendenza», che di fronte ai vari ritrovamenti archeologici durante i lavori ha richiesto ogni volta una (inevitabile) variante di progetto che ha allungato i tempi, dice ancora don Alessandro. «Però, giusto per capirci, l’ultimo funerale che abbiamo celebrato, poco tempo fa, il salone era strapieno e li fedeli sono stati costretti a stare fuori, in strada», aggiunge. «Non do colpe all’amministrazione che sia quella precedente che quella attuale hanno lavorato per consentire il restauro della chiesa», dice Edoardo Tocco, consigliere comunale di FI, roccaforte a Sant’Avendrace. «Però quello che è successo è inaccettabile: cinque anni di lungaggini burocratiche sono insopportabili. Ora, finalmente, sembra la volta buona. Il quartiere aspetta con ansia di poter riavere la sua parrocchia», dice ancora.

Il Comune

Oltre al completamento della pavimentazione, dentro e fuori la chiesa, i lavori riguarderanno gli impianti elettrici, di sonorizzazione, di illuminazione, la parte verde e il nuovo portone della chiesa. «L’obiettivo è chiudere tutto in sei mesi», dice Luisa Mulliri, architetta del Comune che guida i lavori. Sant'Avendrace aspetta. ( ma. mad. )