«Ripartono i lavori nel ponte di Marceddì»  

Qualche difficoltà amministrativa aveva interrotto i lavori sul ponte della terza peschiera di Marceddì, iniziati il 9 gennaio, con la chiusura del tratto di strada al traffico. Ora però l’impresa rassicura: da domani riprendono i lavori.

Lo rende noto il sindaco di Terralba Sandro Pili: «Allo stato attuale, domani inizieranno i lavori finalizzati all’installazione di un semaforo». Una volta completati, la segnaletica consentirà il transito dei veicoli a senso unico alternato. Una soluzione all’annoso problema che si ripropone soprattutto con l’arrivo dell’estate e l’aumento del flusso turistico, essendo il ponte una delle tappe preferite dai vacanzieri per raggiungere la Costa Verde.

Rimandati ad aprile invece i lavori subacquei, che punteranno alla messa in sicurezza e al ripristino di 250 piloni dei 600 complessivi. «Inizieranno i primi di aprile – fa sapere Pili – perché l’impresa ci ha riferito che in questo periodo le correnti marine sono forti, quindi pericolose per gli operatori che dovranno intervenire».

Intanto, la Giunta si appresta a chiudere il progetto esecutivo e mandare in appalto il secondo lotto dei lavori, che vedranno il completamento del ripristino dei piloni rimanenti, la demolizione e il rifacimento dei parapetti e del manto stradale, con l’aggiunta dell’illuminazione del ponte.