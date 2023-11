Ripartono i cantieri forestali 

Il nuovo piano di assunzioni Forestas con l’inserimento di 635 operai nel triennio 2023-2025 interesserà anche diversi Comuni barbaricini che a ottobre hanno firmato la convenzione con l’agenzia regionale. Nella provincia di Nuoro saranno 138 (il numero più alto nell’Isola) le nuove forze che andranno a rinvigorire i cantieri locali. Alcune con un’assunzione immediata, altre spalmate nel periodo finestra. Una misura di cui l'assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu è orgoglioso, specie dopo la collaborazione con i Comuni. «Un reclutamento necessario - spiega Porcu - per consentire all’Agenzia di programmare l’attività nel futuro, ringiovanire l’età media del personale, dare risposte concrete contro lo spopolamento, soprattutto per garantire un apporto di forze fresche alla prossima campagna antincendio».

Gli obiettivi

Anche i primi cittadini guardano con ottimismo al piano. «Saremo beneficiari di 19 assunzioni - spiega il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu - una prima misura che ci soddisfa per rilanciare i cantieri, ridando impulso dopo il turn over di questi anni. Forestas opera su più di 4000 gli ettari su cui Forestas. Auspichiamo possano arrivare nuovi ingressi, che gioverebbero alla tutela del territorio e all’opportunità di un futuro stabile per i giovani».Pure Desulo, porta d’accesso al Gennartentu col cantiere di Girgini, è soddisfatto. «Avremo 6 nuove forze - dice il sindaco Gian Cristian Melis - un intervento essenziale. Forestas rappresenta un elemento essenziale con 40 operai. Intendiamo lavorare ad azioni sinergiche valorizzando la vocazione pastorale che ci caratterizza attraverso una perfetta simbiosi fra pastori e cantiere. Ringrazio l’assessore Porcu, il dg Casula, e quello provinciale Mele».

Paolo Fontana, sindaco di Aritzo, tra i cantieri storici nell’Isola, dice: «Qui è in forza una ventina di operai, tempo fa ne contavamo oltre 80. I prossimi 7 ingressi sono una prima risposta che ci soddisfa, auspicando ve ne possano essere degli ulteriori». Gli fa eco il collega di Tonara Pierpaolo Sau: «Il lavoro di Forestas è prezioso, i nostri 29 operai dedicano anima e cuore all’oasi di Oatzo e ai 1000 ettari di competenza. Le prossime 4 assunzioni saranno un primo supporto, confidiamo possano essercene ulteriori nel segno del positivo clima di collaborazione».

