Ripartono gli studi e la promozione della grotta di San Giovanni 

Archiviati i 30 mila accessi registrati a fine 2024, riparte l’attività di studio e promozione della grotta di San Giovanni Battista gestita dal Consorzio Natura Viva Sardegna. Il monumento naturale, ipogeo transitabile più lungo al mondo, sarà al centro delle attività di promozione nella due giorni di eventi della Borsa internazionale del turismo di Milano.

Nello stand della Regione, dal 9 all’11 febbraio, il consorzio farà squadra, per il territorio sulcitano, con la Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara e con il Consorzio turistico iglesiente. «Fondamentale - evidenzia il presidente Fiorenzo Casti - promuovere il nostro monumento naturale in una delle fiere turistiche internazionali più importanti del settore. Continueremo ad investire nel marketing turistico e nella conoscenza del territorio dato che esistono enormi margini di crescita». A metà febbraio la grotta vedrà arrivare le équìpe dell’università di Bologna e di Innsbruck e il Centro pipistrelli Sardegna per la terza fase del grande progetto di studio e monitoraggio dell’ipogeo che ha evidenziato, a detta dei tecnici, «una geodiversità strabiliante in un compendio così poco esteso». Tramite telecamere ad infrarossi e tecnologie all’avanguardia proseguirà l’attività di datazione precisa degli ambienti, lo studio alla ricerca di fluidi termali e quello sulla popolazione presente di chirotteri. I risultati finali verranno presentati a luglio in Brasile in occasione del Congresso internazionale di speleologia.

