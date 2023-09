Ripartono a novembre i corsi della scuola civica di musica 

Sono aperte le preiscrizioni alla Scuola civica di musica di Iglesias e Musei per l’anno formativo 2023- 2024 che prenderà il via il 6 novembre 2023. Ci sono 32 posti per il canto, 15 per il canto corale adulti e altrettanti per il canto corale bimbi. Poi 26 posti per la chitarra classica, 32 per il pianoforte, 5 per flauto. E tutti dovranno frequentare il corso di teoria e solfeggio. Saranno accettate massimo 125 iscrizioni di cui 8 riservate ai residenti a Musei. Le domande dovranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo, oppure inviate tramite pec. Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Iglesias. (ad. s.)

