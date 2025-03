Ripartiti i collegamenti con la Corsica 

Ieri mattina, dopo quattro mesi di collegamenti a singhiozzo da Golfo Aranci, è stata riattivata la linea marittima Santa Teresa – Bonifacio. I primi passeggeri sono saliti sul traghetto Ichnusa, noleggiato dalla Moby. Le corse da e per la Corsica ieri hanno fatto il quasi tutto esaurito. La compagnia di navigazione ha confermato che saranno garantite quattro corse al giorno. La nave potrà trasportare circa 310 passeggeri e 50 veicoli. La Moby si è impegnata a superare la situazione di pesanti disagi che ha caratterizzato tutto il periodo invernale, la corsa tra Golfo Aranci e Porto Vecchio è stata annullata spesso, il traghetto Moby Zaza non ha le caratteristiche per un utilizzo continuo sulla tratta sardo corsa. Problemi e carenze pagate dagli utenti per tutto il periodo invernale. La sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta, ha ringraziato pubblicamente la Moby per avere rispettato anche il cronoprogramma della riattivazione della linea. Ora l’utenza si attende il pieno rispetto della tempistica per l’avvio, ai primi di aprile, delle corse con due traghetti. I flussi di traffico stanno aumentando e non si parla degli spostamenti dei turisti tra Sardegna e Corsica. Sono numerose infatti le aziende sarde che hanno assunto impegni di lavoro nell’isola.

