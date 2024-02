Ripartire dalle (poche) certezze 

Le facce passano, come gli errori e i risultati. Resta il Cagliari, la sua immagine. E le speranze - concrete - di poter restare su questo treno, che sono ancora tante. Nonostante una serata che si lascia dietro macerie, sensazioni tremende per chi ha il rossoblù cucito sul cuore. Sì, era una partita di calcio, ma quel teatro, quella rappresentazione di forza così “romana”, una gigantesca arena dove tutto era perfetto, anche le giocate sul campo, tutto questo lascia un senso di amarezza mista a impotenza.

Il Cagliari è stato maltrattato prima, durante e anche dopo. Prima perché il martellante tam tam dell’ambiente romano, già proiettato su Roma-Inter di sabato prossimo, aveva derubricato la gara col Cagliari come una passerella per De Rossi e poco altro. Non è andata diversamente, purtroppo. Durante, sappiamo cosa sia successo: la squadra giallorossa è andata a folate, libera, maltrattando il Cagliari che all’Olimpico ha mostrato la sua faccia peggiore, una fragilità tecnica e soprattutto tattica - in un passaggio fondamentale della stagione - che mette paura. Salvare qualcosa dei circa cento minuti di lunedì sera diventa un’impresa, senza l’applicazione di Scuffet e le randellate di Mina al gigante belga della Roma saremmo qui a raccontare una sconfitta storica, nei numeri. Dopo: in sala stampa, Ranieri ha mostrato sconcerto per i singoli casi, bacchettando i suoi per l’atteggiamento e per la fragilità. Seccato per la domanda se in futuro le novità tattiche o i cambi di ruolo potrebbero terminare, dando più certezze al gruppo: “No”, risposta secca, senza aprire a un confronto.

Certezze

Dopo 23 giornate di campionato, Ranieri può dire di averne poche. Questa squadra, plasmata da lui dal Natale 2022 e riportata subito in Serie A con pazienza e sagacia, frana davanti alle minime difficoltà, non potendo più ricorrere al mestiere come nella lunga cavalcata dalla B. Il portiere è senza dubbio uno che ha evitato tracolli indecorosi, la difesa – piano con le esaltazioni – con il colosso Mina dovrebbe aver trovato uno che sa stare lì in mezzo. Oltre, comincia la nebbia.

Lacune

Quelle difensive sono clamorose, l’attacco non produce quanto dovrebbe perché il “sistema” va in affanno se la pressione aumenta e quindi niente rifornimenti. Il portiere è spesso il migliore fra i rossoblù, le cavalcate di Oristanio e Luvumbo sono un ricordo, offuscate dalle prove mediocri di nuovi e vecchi: «Le altre di bassa classifica ringhiano», ha sottolineato Ranieri, ma il tecnico romano non potrà obiettare che ringhiare non basta, per centrare una vittoria o perlomeno evitare di perdere. Ranieri ha fatto capire che gradisce poco la discussione sui tempi dei cambi, sulle scelte e sul piano tattico, ma resta l’interrogativo su come mai, dopo i primi 45 minuti, non abbia ribaltato la squadra schierando forze fresche e capaci almeno di creare qualcosa nella metà campo giallorossa. La fragilità è l’elemento che ha contraddistinto questo percorso, che – ripetiamo fino a stancarvi – è in salita ma non impossibile. Con la testa, e magari ringhiando un po’, si deve ripartire subito. Avevamo chiesto una notte da Cagliari, sarà per la prossima volta.

