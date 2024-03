«Ripartirà il cantiere Area a Seddas» 

Un’attesa lunga ventidue anni che ora sembra stia per terminare. Il complesso Area composto da due costruzioni nel colle Seddas a Guspini potrebbe presto vedere la luce. Ad annunciarlo è il direttore dell’agenzia regionale per l’edilizia popolare Filippo Riu il quale fa sapere che i lavori erano stati interrotti «a causa di problemi economici dell’impresa esecutrice, alcuni anni fa. Ad oggi la progettazione è in corso non per tutti i venti alloggi, si presume per la realizzazione di dodici appartamenti, in quanto al momento non ci sono risorse economiche sufficienti. Siamo in attesa del permesso di costruire da parte del Comune».

La storia

Le costruzioni si trovano su un colle panoramico di Guspini: si tratta di due imponenti strutture da venti alloggi che furono iniziate nel 2002 con un finanziamento di circa un milione e 600mila euro. In quell’anno il Comune, dopo aver concesso l’autorizzazione urbanistica per la costruzione di civili abitazioni, ottenne dai lottizzanti un’area destinata all’edilizia popolare con diritto di proprietà di 99 anni. Il Municipio cedette il diritto di superficie ad Area di un lotto edificabile la cui proprietà gli era stata concessa dalla lottizzazione di Seddas, regolarmente approvata e convenzionata. «Nel 2002 ero il responsabile degli uffici urbanistici del Comune – dice Bruno Serpi –. L’amministrazione comunale concesse l’area ma la scelta in merito al numero di alloggi “a canone moderato” venne determinato dall’entità del finanziamento. Non è che gli alloggi avessero particolari pregi, potevano essere ceduti in proprietà, erano decisamente più comodi di quelli di edilizia economico-popolare con un canone di locazione conseguentemente più alto. La gara d’appalto delle opere venne portata a termine dall’istituto regionale con assegnazione all’impresa appaltatrice, la gara non era condotta dal Comune. I lavori furono avviati – prosegue Serpi – ma dopo la costruzione delle strutture portanti in cemento armato, tra impresa esecutrice e Area nacque un contenzioso che si è protratto per lungo tempo a causa del quale i lavori vennero interrotti. Durante l’amministrazione della sindaca Rossella Pinna vennero ripresi i contatti con Area, il cui direttore generale si impegnò per reperire fondi con cui terminare l’opera, i cui costi erano nel frattempo diventati esorbitanti. Sembrava che si potesse arrivare al risultato ma il direttore venne sostituito e la speranza di vedere conclusa l’opera svanì» conclude Bruno Serpi.

Il futuro

L’incredibile storia degli alloggi popolari, non realizzati, sembra avviata a concludersi dopo un’attesa durata 22 anni. Attualmente, gli edifici anche se recintati da reticella, sono accessibili a chiunque voglia entrarci, animali compresi. «La destinazione d’uso della zona è residenziale e non potrebbe essere altrimenti visto che di questo si occupa Area», aggiunge in merito il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti. A questo punto, bisognerà attendere il rinnovo della concessione edilizia indispensabile per far ripartire il cantiere sulla collina di Seddas.

