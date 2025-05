«Ripartiamo subito con Food for Gaza» 

Zagabria. La diplomazia a lavoro per scongiurare la catastrofe umanitaria a Gaza, dove la fame dilaga e gli aiuti umanitari mancano da settimane: «Stiamo lavorando con Israele, con l’Autorità nazionale palestinese, con il Programma alimentare mondiale dell’Onu per aprire un varco e far passare gli aiuti alimentari italiani. E far entrare il progetto Food for Gaza di nuovo in quel territorio, consegnando direttamente alla popolazione palestinese senza passare attraverso Hamas», ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che «ne parlerà» con l’omologo israeliano Gideon Saar perché far tornare il sostegno umanitario alla popolazione palestinese «è una priorità».

E in merito al nuovo piano israeliano di «conquista» e «occupazione» dei territori nella Striscia spingendo a sud i gazawi, la posizione italiana resta immutata: «Sosteniamo il piano arabo» che esclude sfollamenti e cessione di terre, ha spiegato il vicepremier, che continua a promuovere la via dei due Stati come soluzione in Medio Oriente. Per la ripresa di Food for Gaza, «il nostro ambasciatore presso Israele, il console a Gerusalemme, gli ambasciatori all’Onu e alla Fao sono al lavoro per far arrivare il prima possibile i nostri aiuti alla popolazione palestinese», ha spiegato Tajani, al termine di una giornata a Zagabria per incontri con la Croazia in chiave antidazi.

