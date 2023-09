«Ripartiamo per il bene della città» 

«Chiedo a ciascuno di voi, in quanto corresponsabili di quanto accaduto, di tralasciare la discussione sul passato. Proviamo tutti a costruire qualcosa di buono per il bene di Oristano». Massimiliano Sanna ha concluso con un appello il suo intervento in Aula sulla crisi che lo scorso luglio lo aveva portato prima all’azzeramento della Giunta, poi alle dimissioni.

La ricostruzione

Ieri sera in Consiglio ha ripercorso le tappe della rottura con una parte della sua maggioranza, senza mai addentrarsi nei motivi. «Non è stato facile e non nego che siamo ancora alla ricerca del giusto equilibrio, ma abbiamo ripreso l’azione di governo con la voglia di continuare a lavorare con serietà e responsabilità». Poi ha aggiunto: «Sono sincero, egoisticamente avrei lasciato, soprattutto per la mia famiglia e per la salute, ma come ho sempre fatto ho anteposto gli interessi della città».

Assicura che l’azione amministrativa non si è mai fermata durante i due mesi trascorsi tra il ritiro delle deleghe e la ricomposizione della Giunta, avvenuta in due step con gli stessi assessori.

L’appello

Poi chiede un cambio di atteggiamento all’intero Consiglio. «Dall’inizio della crisi ho chiesto la collaborazione di tutti e umilmente continuo a chiederla: cambiamo il modo di fare politica». La maggioranza, quella rappresentata al tavolo dell’esecutivo, lo asseconda.

Le critiche

Ma dai banchi della minoranza partono prevedibili bordate. «Si è dimenticato di aver affermato in più di un'occasione che non c’erano più le condizioni per governare con questa maggioranza - ha esordito Efisio Sanna, capogruppo di Oristano Più - Mettersi insieme per vincere è facile, governare è un’altra cosa. Abbiamo assistito a cambi di casacca finalizzati ad ottenere poltrone, avete lottizzato anche quello che non si poteva lottizzare: vi troviamo politicamente incapaci. Una situazione imbarazzante per Oristano che merita di più e non è uno slogan».

Rincara la dose la collega di partito Carla della Volpe. «Dove sono i punti programmatici annunciati durante l’incontro con le parti sociali? - ha chiesto - Lavorate, se ci riuscite, la città ha bisogno di interventi seri, non di passerelle».

«Dica i veri motivi»

Tra i banchi del centrodestra tutti in silenzio, fatta eccezione per l’esponente di Prospettiva Aristanis, Paolo Angioi. «Signor sindaco, non ha spiegato i reali motivi della crisi - ha detto - non ha spiegato perché ha azzerato la Giunta, non ha spiegato perché ha cercato l’accordo con l’opposizione. Il 28 giungo ha dichiarato che esperienza di governo era finita. Ma noi eravamo qui quando sono stati votati gli usi civici e il rendiconto».

«Gravissimi ritardi»

Accalorato l’intervento della capogruppo del Pd, Maria Obinu. «Non è vero che l’ordinaria amministrazione non si è fermata, ci sono gravissimi ritardi - ha affermato - basti sapere che non sono ancora stato erogati i rimborsi per i canoni di locazione». I toni della consigliera si accendono ulteriormente: «Dov’era sindaco quando a gennaio si parlava di dimensionamento scolastico? Il giorno della riunione convocata in Provincia lei è arrivato in ritardo perché partecipava alla festa di Santa Croce».

«Si razzola male»

Prima di passare all’esame delle interpellanze, la replica del primo cittadino. «Qui si predica bene, ma si razzola male. Sbraitare, criticare senza conoscere è una brutta abitudine - ha dichiarato - quando ho parlato di fine dell’esperienza amministrativa è perché volevo ripartire con una fase differente». Poi la stoccata a Prospettiva Aristanis: «Quando qualcuno si erge a moralista con la propria azione politica e critica la presenza delle nave da crociera, ma scherziamo veramente?».

