«Ripartiamo dagli ospedali» 

A leggere neanche tanto in filigrana, sulla sanità ci sono accenti diversi in maggioranza. Con i Progressisti che più degli altri alleati incalzano la Giunta a «fare in fretta». Ma su due cose sono tutti d’accordo: «Bisogna ripartire dagli ospedali e commissariare le Asl per allineare la gestione delle aziende agli obiettivi della coalizione».

Sentire comune

Dunque, concluse le ferie estive è arrivato il tempo delle risposte nel Campo largo. Sullo sfondo il ddl della Giunta datato 21 agosto: modifiche alla legge 24/2020 del centrodestra che il Consiglio dovrà approvare per riaccorpare il Microcitemico al Brotzu e il Civile di Alghero alla Asl di Sassari. Ma anche per ridefinire alcuni compiti di Ares, l’azienda di coordinamento della sanità regionale. «Lo faremo nelle prossime settimane», assicura Giuseppe Frau, vicepresidente dell’Aula, quota “Uniti per Todde”. «Tenendo presente», sottolinea Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, che «spetta all’Esecutivo disegnare la rotta affinché ai sardi venga garantito il diritto alla salute». Per il Pd, «Todde e Bartolazzi, finora, hanno fatto il possibile», dice Alessandro Pilurzu.

I Progressisti

Agus comincia proprio dal ddl del 21 agosto. «Non una riforma ma una correzione delle storture ereditate dalla precedente legislatura, a cui dovranno seguire atti concreti. Mi riferisco, per esempio, alla creazione di una sanità pediatrica con l’apertura al Brotzu di un vero ospedale per i bambini, per i quali sino a oggi non esiste nemmeno una Terapia intensiva». Il capogruppo dei Progressisti lo chiama «hub di rango regionale, con le cure ad alta specializzazione a Cagliari, ma una rete di assistenza distribuita in tutta la Sardegna». Poi ecco «le file inaccettabili nei Pronto soccorso, la medicina territoriale da riorganizzare e i tempi delle cure fuori controllo, viste le attuali liste d’attesa». Agus non ha dubbi: «Dobbiamo ripartire dalle persone, dai diritti dei pazienti e dalle aspettative bistrattate dei professionisti della sanità. Ma per farlo va anche fermata la fuga del personale verso le strutture private. Servirà definire un sistema di incentivi per rendere appetibile il lavoro negli ospedali pubblici. Gli stipendi più bassi sono al Brotzu: c’è uno stanziamento di 10 milioni, utilizziamolo subito».

Uniti per Todde

Una politica di sostegno economico alle professioni sanitarie è una priorità anche per Frau: «Gli incentivi occorrono, ma si dovranno organizzare meglio i servizi, facendo in modo di supportare i camici bianchi da un punto di vista amministrativo, con segreterie efficienti. I medici devono fare i medici e non i burocrati», continua il vicepresidente del Consiglio. Che guarda alla riunione di maggioranza convocata per domani dalla governatrice. «Sarà l’occasione per un confronto e per ribadire il rilancio dell’assistenza territoriale. Il sistema – precisa Frau – tornerà a funzionare quando i servizi sociosanitari garantiranno le cure ai pazienti cronici, anche attraverso la telemedicina, lasciando agli ospedali la gestione delle acuzie, senza la congestione attuale dei reparti e dei Pronto soccorso. L’impiego dei medici in pensione, previsto nella legge approvata dal Consiglio l’8 agosto, è una misura tampone di fondamentale importanza. Per abbattere le liste d’attesa – conclude Frau – andrà migliorata la gestione delle prenotazioni, definita la flessibilità degli orari, accertata la disponibilità dei professionisti e assicurato l’utilizzo ottimale di tutte le apparecchiature mediche disponibili. Un percorso che non potrà prescindere dallo spoils system».

Il Pd

Anche Pilurzu è uno dei commissari della sanità in Consiglio. «Oggi – osserva – non tutti i sardi hanno le stesse possibilità di curarsi. Nei centri periferici non solo stanno chiudendo i reparti, ma non viene nemmeno garantita l’assistenza di primo soccorso». Per il dem «ridare pari dignità nel diritto alla salute è il primo obiettivo di questa maggioranza. Noi siamo pronti a dare il massimo sostegno alla Giunta, anche per far partire le commissioni che si occupano delle invalidità: nel Sulcis non si riuniscono da tre anni, andrà innanzitutto smaltito l’arretrato». Pilurzu chiarisce: «Ci aspetta un lavoro lungo, anche perché la carenza del personale sanitario, a iniziare dai medici, non può essere colmata dall’oggi al domani».

RIPRODUZIONE RISERVATA