«Ripartiamo da zero dopo l’incendio  del nostro maneggio» 

Un pomeriggio alle giostre insieme alla fidanzata e alla figlioletta di pochi mesi dopo il pranzo di Natale. Momenti di svago e di spensieratezza in famiglia interrotti bruscamente da una telefonata dei vicini. «Tornate subito a casa, sta bruciando tutto, correte!». Sono le 17 del 25 dicembre 2024 e al 40enne Matteo Basciu, titolare del maneggio Caddhos di Medau su Cramu, crolla improvvisamente il mondo addosso. La corsa in macchina da Santa Gilla a via delle Acacie dura poco, ma l’arrivo al maneggio è scioccante. I Vigili del fuoco stanno ancora lottando contro le fiamme. Altissime. Il primo pensiero è per gli animali: i cavalli, i pony, le pecore, le caprette tibetane, i cani. Matteo riesce a metterli in salvo quasi tutti. Tre cagnolini, purtroppo, non sopravvivono. Si erano rifugiati in casa, sono morti asfissiati dal fumo.

Danni ingenti

I danni? Ingenti. Divorata buona parte dell’abitazione (in legno) e diverse strutture del maneggio. Fienile, club house, selleria: tutto in cenere. Anni e anni di duro lavoro ed enormi sacrifici andati in fumo in pochi istanti. «Non potrò mai dimenticare quei terribili momenti, ho ancora le fiamme negli occhi». Matteo Basciu, nato e cresciuto ad Is Mirrionis, da sempre appassionato di cavalli, un figlio di 11 anni e una bimba di uno, fatica a trattenere le lacrime mentre racconta. «Di una cosa sono sicuro, che l’incendio non è stato doloso, perché il parco di Molentargius è pieno di telecamere e io non ho nemici. Si è trattato verosimilmente di un cortocircuito partito dalla caldaia, come confermato dai Vigili del fuoco, che sono stati tempestivi e bravissimi».

Ricominciamo daccapo

«Siamo stati costretti a ricominciare da capo», si emoziona la fidanzata Veronica Vio, 36 anni, «ci siamo rimboccati le maniche e i nostri genitori ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo ricevuto solidarietà e sostegno anche da diverse associazioni». «Qualcun altro, invece, ha promesso ma poi è sparito», sottolinea dispiaciuto Matteo. «Abbiamo cercato di ripartire immediatamente anche perché il maneggio è la nostra unica fonte di reddito», spiegano, «ma è stato tutt'altro che facile, specialmente dal punto di vista organizzativo. Perfino l’agenda con le prenotazioni, infatti, è andata persa nell'incendio». A distanza di mesi c’è ancora tanto da fare, insomma. «Ma piano piano ci stiamo risollevando».

Il giardino degli animali

A partire da domenica 6 aprile, e per le domeniche a seguire, Caddhos tornerà a riproporre una delle sue iniziative più apprezzate: “Il giardino degli animali”. Appuntamento dalle 10,30 alle 12 in via delle Acacie 16. «Vogliamo che si sappia che siamo tornati. Sarà tutto a spese nostre, con ingresso ad offerta libera», annunciano Matteo e Veronica, «potranno partecipare sia adulti che bambini, anche speciali. Ad attenderli ci saranno tanti simpatici animali e soprattutto una decina di cavalli anglo-arabo sardi capeggiati da Tornado, 9 anni, il più anziano, e Cristal, di 7. Senza dimenticare 2 pony ed altrettanti mini-pony. «Caddhos? Un maneggio a conduzione familiare, uno dei 5 attivi a Molentargius», spiega Basciu. «Lavoriamo anche con i turisti, che arrivano da ogni parte del mondo, perfino dalla Cina». Tutti, qui, organizziamo escursioni nel parco e al Poetto, a Calamosca e sulla Sella del Diavolo. «Vogliamo lasciarci alle spalle ciò che è successo a Natale. Quest’anno festeggeremo i 25 anni di attività. E vogliamo farlo col sorriso».

