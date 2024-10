Ripartiamo da Fonni 

Parte oggi la nuova stagione di “Fainas” che si propone di raccontare, attraverso la voce dei protagonisti, modi e stili giovanili di rinnovamento ed evoluzione della tradizione: 10 puntate, in onda ogni sabato alle 15, curate e condotte da Gianluca Medas, dedicate alle danze tradizionali sarde. La prima puntata, è dedicata a Fonni, simbolo delle tradizioni millenarie sarde, attraverso storie e immagini suggestive, verrà esplorato il legame profondo tra passato e presente, mostrando come le radici culturali dell'isola continuino a essere una linfa vitale per la comunità. I giovani protagonisti, Donatella Moro, Matilde Cambedda, Chiara Curreli ci racconteranno le loro esperienze con un montaggio creativo e visivamente coinvolgente.