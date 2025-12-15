Ripartenza sprint del Cagliari femminile 

Il Cagliari femminile di calcio a 5 riparte nel migliore dei modi dopo la pausa per il Mondiale e supera la Lazio col punteggio di 5-2, conquistando tre punti preziosi che permettono alle rossoblù di restare stabilmente in zona playoff. Una gara interpretata con personalità dalle sarde, capaci di imporre ritmo, intensità e qualità per gran parte dell’incontro mostrando subito grande concentrazione sotto la guida del coach Giorgi.

L’avvio è tutto di marca cagliaritana: Mendes sblocca il risultato e indirizza la sfida dando fiducia a una squadra determinata e aggressiva. La pressione costante produce il raddoppio firmato da Vecchione, che premia una manovra fluida e ben organizzata. La Lazio fatica a contenere le iniziative offensive del Cagliari e subisce anche il terzo e il quarto gol, entrambi realizzati da Cokito, protagonista di una doppietta che allarga il divario. Prima che la gara entri nella fase finale arriva anche la seconda rete personale di Mendes, che vale il 5-0.

Con il risultato ormai al sicuro, nella parte conclusiva del match la Lazio trova due gol che rendono meno pesante il passivo approfittando di un lieve calo di concentrazione delle rossoblù. Le reti non cambiano però l’inerzia di una partita sempre controllata dal Cagliari, che chiude con una vittoria netta e meritata. Un successo che rafforza il morale del gruppo e lancia un segnale importante al campionato confermando ambizioni, continuità di rendimento e fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali molto importanti ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA