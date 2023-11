ripartenza Leonardo 

Ritorno alla vittoria per la Leonardo. Nella settima giornata di Serie A2 Élite i cagliaritani ritrovano i tre punti nel tiratissimo match contro il Saints Pagnano. Al PalaConi finisce 3-2 grazie alle firme di Siddi, Dos Santos e Guti.

La partita

È il Saints Pagnano a sbloccare il risultato dopo sei minuti e mezzo con Milani. La Leo spinge ma deve aspettare gli ultimi secondi del primo tempo per trovare il pari con Riccardo Siddi su assist di Guti. Al 5’ della ripresa il sorpasso dei cagliaritani: Fernando Dos Santos calcia una punizione, la palla finisce sulla barriera ma il giocatore sulla respinta trova il varco giusto per il 2-1. Il risultato regge fino a 3’ dalla fine quando gli arbitri fischiano un rigore in favore del Saints Pagnano per un fallo di mano di Acco. Perez Grassi trasforma dal dischetto per il 2-2. Per gli ospiti non c’è neanche il tempo di esultare: passano sette secondi e sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Siddi arriva il definitivo 3-2 di Guti a porta vuota. La Leonardo ritorna così alla vittoria e sale a quota 13 punti in classifica.

Serie A2

Seconda sconfitta consecutiva per il Sestu Città Mediterranea. Nella quinta giornata di Serie A2 la squadra di Casu cade in casa per 2-1 contro la Dolomiti Energia Rovereto. Gli ospiti sbloccano il risultato a metà primo tempo con Cristel in contropiede. Non passano neanche 2’ e raddoppia Bazzanella con un sinistro dalla distanza. Il Sestu cerca la reazione trovando però solo la traversa con Monetto. Sul finale di frazione ci sarebbe anche un calcio di rigore per i padroni di casa ma Aramu lo spedisce sul palo. Anche nella ripresa sono i legni a negare la rete alla formazione di Casu. Solo a un minuto e mezzo dalla sirena finale, con il portiere di movimento, arriva il gol di Giulio Mura che non basta a evitare la sconfitta al Sestu Città Mediterranea.

RIPRODUZIONE RISERVATA