riparte soltanto il Cus 

Il Cus Cagliari termina la faticosa salita e arriva a braccia alzate al traguardo dei playoff. Dopo quattro sconfitte, la vittoria con lo Stadium Mirandola conclude un periodo negativo e aiuta a ritrovare il sorriso che ha le sembianze di una qualificazione inattesa, voluta e difesa. Sorriso che ha perso la Sarlux Sarroch battuta a Brugherio in una sorta di spareggio salvezza. C’è ancora da soffrire per la squadra di Giombini, l’ultimo sforzo nel derby di domenica prossima che conclude la prima fase della serie A3 di volley.

Cus Cagliari

Non c’era alternativa alla vittoria, la squadra di Ammendola ha dato prova di saldezza di nervi. 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) contro il Mirandola che giocava per evitare la retrocessione diretta. Il Cus ha rimesso in piedi il suo assetto di gioco e può festeggiare così l’accesso ai playoff con un turno di anticipo. Si sono rivisti Calarco e Busch picchiare duro, i colpi di genio di Marinelli e Kindgard, corroborati da sette aces e altrettanti punti a muro. Con siffatta organizzazione Mirandola è stata ben poca cosa, si è affidata al solo Albergati (22 punti) autore dell’unico avvicinamento della partita, 20-21 nel primo set.

Cus Cagliari : Calarco 12, Vitali, Ambrose 7, Marinelli 10, Kindgard 4, Muccione, Sanna, Busch 12, Miselli 1, Durante 1, Menicali 3. N.e. Enna, D. Ammendola, Sartirani. Allenatore S. Ammendola.

Sarlux Sarroch

Uno spareggio per evitare la lotteria dei playout, vince il Brugherio 3-0 (25-19, 25-21, 25-21) e Sarroch rischia. Gli altri risultati consentono di evitare, a un turno dalla fine, il pericolo della retrocessione diretta, ora è a +5 dal Garlasco terzultimo, distanza che deve mantenere per evitare i playout, che la terzultima (oggi il Garlasco) e la quartultima (da ieri sera Sarroch) disputerebbero in caso di distacco inferiore ai cinque punti.

A Brugherio la Sarlux ha lottato ma non ha mai dato l’impressione di poter cambiare il corso della partita. Un pesante break nel primo set (11-1), testa a testa nel secondo (21-21) e un lungo inseguimento nel terzo (22-21). Non è bastato.

Sarlux Sarroch : Fabroni, Ntotila 10, Leccis, Agostini, Ciupa 1, Mocci, Sideri 10, Be- ghelli 1, Romoli 8, Pisu 3, For- tes 11. N.e. Curridori, Cristiano, Giaffreda. All. Giombini.

