Riparte “Pischendi”, si scaverà nell’area dei due acquedotti 

La Regione ha finanziato una nuova campagna di scavo nel centro storico di Nurachi, proprio intorno e sotto l’area in cui sono stati costruiti i due acquedotti. In quella zona, durante la campagna archeologica della fine 2022, è venuta alla luce una parte di una struttura nuragica come emerso delle prime ricerche archeologiche nell’ambito del progetto “Pischendi. La riscoperta delle origini”, portato avanti sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e finanziato dal Comune e dalla Fondazione di Sardegna con l’obiettivo di raccontare la storia antica del paese.

«Un anno fa abbiamo presentato una richiesta di finanziamento - spiega il sindaco Renzo Ponti – e adesso abbiamo saputo che la Regione ha accolto la nostra istanza e trasferirà nelle nostre casse 74mila euro. Grazie a queste risorse potremo riprendere i lavori di scavo e scoprire altri aspetti della storia del paese. Si occuperanno degli scavi gli archeologi della Soprintendenza». Il progetto è iniziato due anni fa, quando il Comune ha deciso di studiare l’origine di due grandi “massi” di basalto vicini al muro periferico dell’area che ospita le due torri gestite da Abbanoa. «Gli scavi dovrebbero iniziare a maggio - spiega Ponti – I cittadini potranno ammirare da vicino il lavoro degli studiosi». ( s.p. )

