Riparte l’Ottobre rosa, visite gratuite al seno per prevenire i tumori 

Trecento visite con ecografia in un anno, e un nuovo percorso di prevenzione che riparte con l’Ottobre rosa e la campagna oncologica gratuita “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, promossa dall’associazione Mai più sole in collaborazione con il Comune. Un nuovo ciclo di visite senologiche che anche stavolta durerà tutto l’anno.

Ieri la presentazione nella sede comunale di via Zara, lì dove si concentrerà lo screening gratuito 2024, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19 (con prenotazione chiamando al numero 351 8900247 o scrivendo alla mail info@maipiusole.com).

«La prevenzione significa anticipare e magari disinnescare i problemi, intercettandoli prima che la patologia si manifesti», le parole dell’assessore comunale ai Servizi sociali Marco Camboni. Accanto a lui la segretaria di Mai più sole contro il tumore, Valentina Ligas, e il dottor Massimo Dessena, che ha parlato in rappresentanza dei 10 medici che si alternano in ambulatorio: «Noi portiamo il nostro contributo gratuitamente, perché chi lavora in ambiente oncologico sa quanto il nostro lavoro cambia quando facciamo una diagnosi precoce, che ci consente di fare un intervento più limitato e delle cure meno aggressive». Importanza della prevenzione sottolineata anche dalla presidente della commissione Politiche sociali Marina Del Zompo, e dalla capogruppo di Rinascita Valeria Piras: «Questa iniziativa offre qualcosa di concreto, perché è importante l'informazione, ma lo è ancora di più agire il prima possibile».

