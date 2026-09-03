Riparte lo show del calcio a 5 

Il calcio a 5 sardo è pronto a rimettersi in moto. La nuova stagione si apre nel segno della continuità, con alti numeri e categorie confermate per un movimento che negli ultimi anni ha ritrovato entusiasmo e partecipazione. «Non posso che essere soddisfatto per le conferme e i segnali di crescita che arrivano dal movimento», afferma Luca Fadda, responsabile calcio a 5 della Figc Sardegna. «Dietro questi numeri ci sono soprattutto la passione e l’impegno quotidiano di presidenti e dirigenti, che dedicano tempo, energie e risorse alle proprie società nonostante tutte le difficoltà. A loro va il mio ringraziamento, così come al presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni e a tutti i colleghi della Lnd Sardegna per il fondamentale supporto, senza dimenticare l’attività di base dell’Sgs».

Sono circa 2mila gli atleti coinvolti, tra campionati regionali, settore giovanile, scuole calcio a 5 e formazioni impegnate nei tornei nazionali. La Serie C1 sarà composta da 12 squadre, mentre la C2 vedrà al via 14 formazioni. Organici in linea con quelli della scorsa stagione, nonostante i ripescaggi in Serie B di Monastir e Ichnos Sassari, protagonista dei playoff. Per completare il quadro bisognerà attendere la metà di settembre, quando chiuderanno le iscrizioni di Serie C femminile, Serie D maschile e categorie giovanili. Proprio la D potrebbe riservare novità, con il possibile ritorno di società storiche e l’ingresso di nuove realtà. L’obiettivo è ampliare la presenza del futsal sul territorio, con particolare attenzione a Ogliastra, Nuorese e Gallura.

Sul fronte femminile si apre una fase di cambiamento. Il ripescaggio in B del Decimoputzu e le nuove disposizioni della Divisione Calcio a 5, con l’obbligo per le società dei campionati nazionali di una formazione Under 19, porteranno cambiamenti nell’organizzazione dei club e nei campionati regionali. La Delegazione Calcio a 5 della Figc Sardegna punta a favorire l’ingresso di nuove società e ampliare la base delle praticanti. A dare fiducia è anche il percorso della Rappresentativa sarda femminile al Torneo delle Regioni, che ha messo in evidenza talento e qualità e rappresenta una solida base dalla quale ripartire.

Grande attenzione ai giovani, con l’obiettivo di aumentare iscrizioni e squadre partecipanti e costruire attraverso il settore giovanile il futuro del movimento. La stagione prenderà il via il 18 e 19 settembre con la Coppa Italia di Serie C1 e C2, mentre i campionati regionali inizieranno il 2 e 3 ottobre. A breve, a Oristano, è previsto l’incontro con le società per la presentazione della stagione e dei calendari. L’obiettivo è far partire le altre categorie già dalla metà di ottobre. Il futsal sardo torna in campo con una base solida e la volontà di consolidare quanto costruito, allargando il movimento attraverso giovani, settore femminile e nuovi territori.

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