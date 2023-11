Riparte l’iter  per indennizzi ai pescatori  

Una notizia attesa con grande ansia dai pescatori. Dopo mesi, il Ministero della Difesa ha avviato il procedimento per sbloccare gli indennizzi per il fermo pesca. Il compito di provvedere al pagamento è stato affidato al Comando Aeronautica Militare, che ha intrapreso una interlocuzione con gli uffici e i Comuni interessati. Il Comune di Terralba ha dimostrato attenzione e sta fornendo tutti i dati richiesti per l’avvio della procedura. Questo è un passo fondamentale per consentire la liquidazione degli indennizzi entro la fine dell'anno. «Siamo soddisfatti di questo importante risultato, ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la definizione, tra i quali gli stessi pescatori, le associazioni di categoria e il consigliere regionale Emanuele Cera» commenta il sindaco Sandro Pili. Cera esprime soddisfazione «Lo avevamo anticipato e gli indennizzi a buona parte dei pescatori sono stati pagati, restano quelli sottoposti a verifica e controllo».

