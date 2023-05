Riparte l’Isola del cuore, spiagge a misura di disabile 

Una doppia “Isola del cuore” per accogliere le persone affette da disabilità nelle località balneari di Maladroxia (Sant’Antioco) e Porto Pino (Sant’Anna Arresi).

L’associazione “Le rondini” è pronta a dare il via alla stagione estiva 2023: «Stiamo finendo gli ultimi ritocchi per rendere l'isola del cuore pronta ad accogliere tutte le persone speciali che vorranno frequentare le nostre strutture - dice la presidente, Franca Boi - il tempo non è dei migliori, ma noi speriamo che presto splenda il sole per iniziare ad accogliere i nostri ospiti e dare il via alla stagione estiva. Un grazie speciale a tutti i volontari impegnati in prima persona all'avvio dell’area ricettiva».

Si parte oggi, a Maladroxia nella struttura ormai consolidata da anni, per info e prenotazioni si può chiamare il numero 0781.1888033. L'isola è dotata di due postazioni per persone ventilate meccanicamente e di altre postazioni. Sul posto, i volontari del 118 con l'ambulanza per la sicurezza di tutti. A Portopino si lavora presso lo stabilimento “Butterfly beach club: per info e prenotazioni si può contattare lo 0781.1888295. L’isola è dotata di una postazione per persone ventilate meccanicamente e di altre postazioni per ogni esigenza. Sia a Maladroxia che a Portopino è possibile usufruire di carrozzine per l'ingresso in acqua adatte ad ogni tipo di disabilità. I volontari sono pronti ad accogliere e a dare una mano per l'utilizzo delle carrozzine in acqua.

