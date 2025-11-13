VaiOnline
Basket A2 femminile.
14 novembre 2025

Riparte la Virtus: «Ma dobbiamo continuare» 

La Virtus Cagliari si è rimessa in marcia. Dopo due battute d’arresto consecutive, accompagnate da un attacco dalle polveri bagnate, il quintetto biancoblù ha rialzato la testa nell’ultimo turno di Serie A2 Femminile, piegando Giussano al termine di una sfida vibrante, risolta solo al supplementare. Un successo che vale più dei pur preziosi due punti in classifica.

Parola al coach
«Sabato scorso abbiamo condotto a lungo», ha spiegato il tecnico, «ma tre difese troppo leggere hanno rimesso in partita le avversarie. Nel finale però le ragazze hanno saputo reagire, trovando l’energia per piazzare l’allungo decisivo. Il +13 conclusivo è il giusto risultato». L’allenatore Fabrizio Staico invita comunque alla prudenza: «La crescita è evidente, ma dobbiamo continuare a costruire. Abbiamo affrontato un’avversaria tosta, reduce da buone prestazioni, e l’abbiamo fatto con lo spirito giusto».

Mounia e Giulia

Determinante l’apporto di Mounia El Habbab, dominante sotto canestro, e di Giulia Corda, inesauribile nel lavoro oscuro. «Mounia sta tornando ai suoi livelli», ha detto l’allenatore, «e anche Zieniewska è in crescita. Giulia invece è un concentrato di energia: la sua esplosività le consente di catturare rimbalzi contro giocatrici più alte».

Prossima sfida
Il primo sorriso casalingo della stagione riaccende fiducia e consapevolezza, dunque. Ora la Virtus potrà sfruttare la sosta per gli impegni delle nazionali per rifiatare e lavorare sui dettagli. Il rientro è fissato per sabato 22 novembre al PalaRestivo, contro Viterbo .

La classifica : Sanga Milano 10, Galli San Giovanni Valdarno, Nuova Icom Selargius, Limonta Costa Masnaga e Normatempo Torino 8, Tecno Engeneering Moncalieri e Sardegna Marmi Virtus Cagliari 6, Milano Stars, Jolly Acli Livorno, Autocenter Arese 4, Salerno Basket '92, Terme Salus Viterbo e Rosa Scotti Empoli 2.

