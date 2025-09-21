Riparte la vertenza Ogliastra 

Ci sono 59 milioni in congelatore. Fondi del patto per l’Ogliastra, destinati al rilancio dell’”isola nell’Isola” ancora fermi al palo. Perché non c’è una cabina di regia in grado di gestirli e soprattutto spenderli. Michele Muggianu, 43 anni, segretario generale territoriale dela Cisl, si appresta a vivere un autunno caldo, l’ennesimo. «Non è più il tempo dell’attesa. Bisogna rilanciare la vertenza territoriale – esorta – soprattutto sui temi della sanità, dei trasporti e del decollo complessivo di una zona come la nostra che ha bisogno di risposte chiare e immediate». La Provincia, che a breve eleggerà il suo presidente, per la Cisl sarà un soggetto importante anche «per la stesura di un patto territoriale, a questo punto – osserva Muggianu – irrinunciabile».

Trasporti

Tra le questioni prioritarie, secondo la Cisl, la più importante resta il completamento della Nuoro-Lanusei. «Siamo parte attiva del comitato», ricorda Muggianu, «ed esegiamo che il progetto redatto per completare la strada non resti lettera morta. Rimane poi cruciale il tema del potenziamento del porto. Nell’esecutivo che sarà convocato entro ottobre porremo questi temi con forza».

Aree industriali

I terreni ex Cartiera, secondo la Cisl, rappresentano un’occasione di sviluppo da non perdere. «Su questo fronte sosteniamo le rivendicazioni di Saipem – dice il leader territoriale del sindacato – e riteniamo che la richiesta di nuove aree avanzata dall’azienda per incrementare la produzione debba essere accolta».

Salute

La sanità resta il tema cruciale, viste soprattutto le carenze negli organici di medici e infermieri al Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Agli “attivi” regionali del due ottobre a Tramatza «occorrerà dare gambe – ricorda Muggianu – all’accordo con la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessore Bartolazzi sottoscritto ai primi d’agosto. Come sindacati abbiamo una nuova possibiltà di protagonismo, essendo riconosciuti come parti attive nelle conferenze socio sanitarie».

Potenziare la sanità territoriale, questo l’obiettivo, «garantendo una rete capillare di medici di base e ambulatori anche nei piccoli centri, per evitare che i cittadini debbano percorrere decine di chilometri per accedere alle cure. D’obbligo ridurre le liste d’attesa attraverso investimenti mirati in personale e tecnologie, aumentando le prestazioni sanitarie disponibili e migliorando la gestione delle prenotazioni. Non ultimo migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario: rendendo più attrattivo il lavoro in Sardegna per medici e infermieri, attraverso incentivi economici e migliori condizioni contrattuali».

