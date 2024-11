Riparte la vertenza entrate: «Lo Stato ci deve 1,7 miliardi» 

La Regione fa causa allo Stato. Meglio: al Mef. «Ci devono circa 1,7 miliardi di euro, soldi dei sardi che Roma ha trattenuto senza averne diritto. Li riprendiamo»: questa la sintesi della delibera che, su impulso dell’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, la Giunta guidata da Alessandra Todde ha approvato ieri mattina, aprendo un altro fronte della vecchia e complessa vertenza sulle entrate che si combatte sul destino delle tasse riscosse da questa parte del Tirreno. La decisione dell’esecutivo arriva dopo un tentativo di mediazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze non andato a buon fine.

Le entrate

La suddivisione tra Stato e Regione degli introiti fiscali si basa su un pilastro costituzionale: l’articolo 8 dello Statuto sardo. Stabilisce che l’ente di governo dell’Isola ha entrate proprie. Alcuni esempi: alla Sardegna spettano i “sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione”, o anche “una quota dell’Iva riscossa nel territorio della regione”. Il flusso di denaro che passa dalle casse dello Stato – che riscuote – a Cagliari sulla base di questa previsione serve a tenere in piedi anche settori che la Sardegna si paga per intero, come la Sanità.

Il meccanismo

Il sistema era rimasto inceppato a lungo: per far arrivare nell’Isola quanto dovuto era stato necessario aprire uno scontro istituzionale senza precedenti. Con Christian Solinas presidente e Giuseppe Fasolino assessore al Bilancio, nel 2019, sembrava che la trattativa fosse andata a buon fine. Invece, secondo recenti approfondimenti istruttori svolti dalla direzione generale dei Servizi finanziari dell’assessorato di Meloni, è emerso che non solo lo Stato non stesse versando quanto dovuto. Ma, anzi, di anno in anno aveva trattenuto somme sempre più consistenti. E in 14 anni presi in considerazione si sarebbe raggiunta la somma monstre di millesettecento milioni.

La delibera

Nella delibera della Giunta si legge che «in un arco temporale che va dal 2010 al 2024, lo Stato avrebbe indebitamente inciso le quote di spettanza regionale sui contributi compartecipati» previsti dall’articolo 8 dello Statuto, «riducendole attraverso compensazioni con crediti di imposta non direttamente correlati alla disciplina del tributo erariale, risultando», dall’altra parte «agevolazioni finanziarie, in forma di credito di imposta, frutto di scelte legislative di politica economica decise unilateramente dallo Stato». Una pratica scorretta, secondo la Regione, visto che sulla materia la legge è chiara: «Le quote delle entrate spettanti alla Regione sono determinate al netto dei rimborsi e delle compensazioni a favore dei soggetti passivi d'imposta». L’Erario invece avrebbe manovrato su questo passaggio. A sfavore della Sardegna. È emerso che «l'importo oggetto di compensazione (in negativo, quindi a favore dello Stato, ndr ) sulle quote di compartecipazione a partire dal 2020 è aumentato in maniera sensibile, fino al balzo rilevante degli ultimi due anni, quando dalla quantificazione di 146 milioni del 2021 si è passati a 256 nel 2022 e infine a 424 milioni nel 2023. Importo, quest'ultimo, confermato anche per il 2024». La Giunta parla di «distorta applicazione» delle leggi. Da raddrizzare con una causa che la Giunta ha affidato ai legali Massimo Cambule e Floriana Isola dell'Avvocatura regionale.

La Giunta

«Lo Stato italiano deve alla Sardegna, secondo il capitolo 1200, un miliardo e 700 milioni», ha spiegato Todde: «Qualche settimana fa ci è stato proposto dal Mef un saldo e stralcio del 50% in dieci anni. Certamente questo non può essere accettabile né soddisfacente, quindi abbiamo deciso che procederemo per via giudiziale». L’assessore al Bilancio rincara: «La Sardegna ha diritto a ottenere le risorse sottratte ingiustamente dallo Stato, fondi essenziali per lo sviluppo e il benessere della nostra comunità, in particolare alla luce dei tagli lineari apportati dal Governo». L’obiettivo, aggiunge Meloni, «è recuperare le quote di entrate erariali indebitamente trattenute a seguito di politiche economiche decise unilateralmente dallo Stato. Tuteliamo la dignità della Sardegna e gli interessi della nostra gente, determinati a portare avanti questa causa con la massima serietà e impegno».



RIPRODUZIONE RISERVATA