Riparte la Scuola in beni architettonici, si occuperà anche dell’ex penitenziario 

In due anni è già diventata uno dei fiori all’occhiello dell’Università cagliaritana, tanto da occuparsi anche dei progetti di valorizzazione dell’ex carcere di Buoncammino. La Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio inaugurata a gennaio del 2023, riparte anche quest’anno con rinnovato slancio. Giovedì, con inizio alle 11, nell’Aula Magna Gaetano Cima nella Facoltà di Ingegneria e Architettura, si svolgerà infatti l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-25. E la prolusione, incentrata su “Identità Cura Cooperazione”, è stata affidata a un’ospite d’eccezione, l’architetto Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta.

La Scuola di specializzazione con venti posti disponibili ha una durata biennale, includendo, oltre a lezioni frontali, attività di tirocinio, workshop, visite di cantieri, viaggi di studio, seminari, momenti esperienziali, rassegne cinematografiche. Il percorso di studio affronta il rapporto tra patrimonio costruito e paesaggio nel bacino del Mediterraneo, studi architettonici, urbani e territoriali, riuso, sostenibilità e accessibilità. Diretta da Caterina Giannattasio, consente di conseguire il diploma di specialista in beni architettonici e del paesaggio. Il titolo è preferenziale su scala nazionale per partecipare ai bandi di Soprintendenza, ministero della Cultura e alle gare d’appalto per il restauro del patrimonio.

«Seguiamo, tra l’altro, le carceri storiche, Buoncammino a Cagliari e San Sebastiano a Sassari», spiega Giannattasio. «Siamo impegnati anche con l’ex reggia giudicale di Oristano, la Rotonda di Tempio, gli ex ospedali psichiatrici di Villa Clara e Rizzeddu a Cagliari e Sassari e i borghi abbandonati come Osidda».

Alla scuola accedono laureati magistrali e specialisti in Architettura, Ingegneria edile, Archeologia, Conservazione beni architettonici e ambientali, Conservazione e restauro beni culturali, Storia dell’arte, Conservazione patrimonio storico-artistico, Storia dell’Arte e laureati con il vecchio ordinamento inerenti alle discipline del bando.

