Riparte la preparazione ad Asseminello 

Stop&go. Dopo la sconfitta di Roma e due giorni e mezzo di riposo, i giocatori del Cagliari si ritrovano questo pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per la ripresa della preparazione. Prossimo impegno in campionato tra due domeniche alle 12.30 alla Unipol Domus contro il fanalino di coda Monza (dalle 10 di oggi sono in vendita i biglietti). In concomitanza con la sosta, i rossoblù scenderanno, tuttavia, in campo venerdì allo stadio “Scalarba” di Macomer (il fischio d’inizio è fissato per le 15) per un’amichevole con la Macomerese, formazione che milita nel Girone B della Promozione.

Il punto

L’allenatore Nicola sfrutterà la pausa per focalizzare le attenzioni su alcune situazioni tattiche ma anche per fare un lavoro atletico specifico in vista del rush finale. All’appuntamento di oggi non si presenteranno, chiaramente, i sei nazionali Mina, Obert, Prati, Marin, Sherri e Iliev. Sotto osservazione i tre infortunati Luvumbo, Coman e Zappa, tutti assenti domenica all’Olimpico. Per loro lo staff medico rossoblù ha previsto un percorso personalizzato con l’obiettivo di riportarli in gruppo, chi prima e chi dopo, in prossimità del match con il Monza. Nessuno squalificato, invece. (f.g.)

