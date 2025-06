Riparte la navetta tra Muravera, Villaputzu, San Vito e Porto Corallo 

È ripartito ieri e andrà avanti (almeno) sino al 15 settembre il servizio bus navetta estivo che collega i Comuni di Villaputzu, Muravera e San Vito fra loro e poi con la località turistica di Porto Corallo al prezzo simbolico di un euro. Così come lo scorso anno la navetta – dal momento che il ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera è ancora chiuso e lo resterà almeno sino ad agosto 2026 - dovrà transitare su un tratto della nuova statale 125 con conseguente aumento dei tempi di percorrenza. Sei le corse previste: le prime partono rispettivamente alle 8 (capolinea San Vito, via Nazionale 85) e alle 9.30 (capolinea piano di zona Porto Tramatzu, a Porto Corallo). Le corse sono in programma ogni due ore circa. Il biglietto può essere acquistato direttamente a bordo.

Il bus navetta, inaugurato nel 2013 tra Villaputzu e Muravera, dal 2018 comprende anche il Comune di San Vito ed è finanziato dalla Regione. I numeri dei passeggeri sono in continua crescita, soprattutto a luglio e agosto. Anche per questo alla fine dello scorso anno i Comuni del Sarrabus, grazie ad un emendamento presentato dal primo cittadino di Villaputzu Sandro Porcu (consigliere regionale eletto con Orizzonte Comune), hanno ottenuto un finanziamento di centocinquantamila euro per estendere il servizio tutto l’anno. Il progetto però, nonostante i soldi già a disposizione, non è ancora decollato per alcuni intoppi burocratici. L’obiettivo, adesso, è quello di non interrompere più le corse il 15 settembre.

