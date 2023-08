Riparte la nave straniera bloccata in porto da giorni  

La nave battente bandiera straniera sottoposta nei giorni scorsi a fermo amministrativo, nell’ambito dei compiti del nucleo specialistico“Port State Control” della Guardia Costiera di Oristano a seguito di approfonditi e puntuali accertamenti svolti a bordo, ha ripreso la sua rotta.

La nave, una volta giunta ad Oristano, era stata selezionata per la visita a cura del personale specialistico. Nel corso dell’ispezione erano emerse numerose irregolarità e diverse criticità che avevano comportato detenzione amministrativa della nave che ha potuto riprendere il mare solo una volta ripristinate le condizioni per navigare in massima sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA